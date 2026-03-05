El Valencia Basket firma ya su récord de triunfos en una campaña en la Euroliga (20)

El conjunto que dirige Pedro Martínez ha ganado veinte de los treinta encuentros que ha disputado en el torneo, lo que le mantiene en la segunda plaza de la clasificación a falta de ocho choques por disputarse para acabar la fase regular. Además, la victoria ante el Zalgiris en el Roig Arena fue la decimotercera del Valencia como local esta campaña, algo que supone también su récord en el torneo.

Los veinte triunfos del Valencia superan los 19 que consiguió en las 34 jornadas de la fase regular de la campaña 2020-21 con Jaume Ponsarnau en su banquillo, que eran hasta ahora su mejor registro absoluto. Ese balance, no obstante, no fue suficiente para superar esa primera etapa inicial de la competición.

Aunque su porcentaje actual es de 66% de triunfos para acabar la campaña con un mejor porcentaje que el 55,8% de triunfos que tuvo esa campaña 2020-21 en la fase regular, deberá al menos ganar dos partidos más de los ocho que le quedan. Si ganara 22 de los 38 encuentros sumaría un 57,8% de victorias.

En su última participación en la Euroliga, en la campaña 2023-24, el equipo valenciano acabó con 14 triunfos en 34 partidos, uno menos que los 15 que tuvo en la 2022-23 en los mismos encuentros.

En cambio, en sus dos primeras participaciones en el torneo con el actual formato de liga regular y un único grupo no pasó de las 12 victorias. Firmó un 12 de 30 en la campaña 2017-18 y llevaba esas mismas 12 en las 28 jornadas que se disputaron en la temporada 2019-20 antes de que se suspendiera la competición por la pandemia de la covid19.