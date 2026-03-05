Kassius Robertson: Siempre es un buen momento para jugar contra el Real Madrid

En la previa del partido ante los madridistas (este domingo a las 19:00 horas CET, -1 GMT), el canadiense ha admitido que el duelo es “una gran oportunidad y una motivación extra” para la plantilla en su lucha por revertir la mala situación ante uno de los colosos del baloncesto europeo: “No hay nada mejor que competir contra los mejores jugadores y equipos de Europa”.

Robertson ha apelado a centrarse en el plan de juego y en “dar el máximo” en la pista y no pensar en el potencial de la plantilla del Madrid, una fórmula que empezarán a preparar desde este jueves en el primer entrenamiento de la semana con la plantilla completa tras las ventanas FIBA.

“Lo que necesitamos hacer empieza hoy en el entrenamiento. No pensamos en el domingo todavía. No sabemos todavía el plan específico de partido porque es nuestro primer entrenamiento tras las ventanas FIBA, pero más allá de la táctica debe ser una lucha. El Madrid es un equipo muy talentoso, por lo que deberemos proteger nuestra casa y ser capaces de golpear primero. Tenemos que ser muy agresivos”, ha desgranado.

A pesar del parón de selecciones, el canadiense ha subrayado que la plantilla sigue muy concentrada en el trabajo y ya ha olvidado la última derrota ante Bilbao Basket (97-98), que fue “dura” pero servirá como “motivación para seguir hacia adelante” en Liga Endesa y en Liga de Campeones.

Kassius Robertson, que ha reconocido que sigue encontrando su ritmo y que está muy feliz en Gran Canaria, ha recordado que marzo será un mes “muy grande” para el equipo claretiano con seis partidos y la oportunidad de dar un paso hacia adelante en liga y “continuar nuestro gran momento” en Liga de Campeones, donde buscarán luchar por el primer puesto del grupo del top 16: “Estamos en una mejor posición de la que parece desde fuera. Todavía tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas esta temporada”.

Sobre el fichaje de Chimezie Metu, el escolta amarillo ha destacado que es un “jugador increíble” del que esperan que llegue sano porque “ayudará muchísimo en defensa y en ataque” por su enorme nivel competitivo, que ya ha demostrado en el Barça y en la NBA.

Robertson, que regresa de las ventanas FIBA con Canadá, donde consiguió dos triunfos, ha admitido que siempre es “un honor” ser llamado por su selección nacional, a la que “nunca quieres decir que no”, más inclusive en un año que “largo y duro” para el escolta tras su primera parte de la temporada en el baloncesto ruso.

"Recibir la llamada y jugar para Canadá con jugadores que conozco desde joven es incluso un descanso mental. Vuelves con la sonrisa, más allá de cómo vaya la temporada. Es una forma de estar en modo de competición y también de desconectar. Estuvo genial, ganamos los dos partidos y fue un buen viaje”, ha resaltado.