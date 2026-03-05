Marc Gasol opina que la NBA y el baloncesto europeo pueden "tejer una gran alianza"

"El baloncesto es un deporte global y en Europa, hasta ahora, ha sido impulsado por el talento. Hay un valor comercial que no hemos explotado, no por falta de voluntad, sino porque no hemos encontrado la estructura y los socios adecuados", expuso el exjugador de la NBA durante un evento celebrado en la escuela de negocios IESE.

Gasol señaló que en Europa "la infraestructuras están infrautilizadas" y remarcó que su "monetización es crucial para la salud económica del deporte".

"La NBA ha puesto los ojos en el baloncesto europeo, porque el juego se ha vuelto internacional y mucho talento ha venido de Europa. Hay gran potencial comercial. Veremos cómo evoluciona todo. Hay muchas más preguntas que respuestas ahora mismo. Esperemos encontrar puntos en común, porque podemos aprender los dos mundos y tejer una gran alianza", analizó.

Gasol participó en una mesa redonda con el presidente del Espanyol y del Burnley, Alan Pace, y con el consejero delegado de la empresa de organización de eventos y de representación de jugadores Tennium, Kristoff Puelinckx.

El acto, celebrado en el aula magna del campus norte de la escuela de negocios IESE en Barcelona, se enmarcó en la presentación del 'IESE Sports Management Center', un nuevo centro orientado a la formación directiva, la investigación aplicada y la colaboración con la industria deportiva.

El exjugador de Memphis Grizzlies, Toronto Raptors y Los Angeles Lakers también valoró que la NBA puede "brindar mucho conocimiento a las ligas locales para evolucionar, profesionalizar la gestión de los clubes, y traer mucho talento y visión de lo que debe ser el baloncesto".

"Tenemos muchos huecos que necesitamos llenar. La NBA puede ser muy buena. Si todos trabajamos al mismo nivel, puede ser beneficioso para todos", agregó Gasol, que opina que el sistema de 'draft' "no funcionaría en Europa" aunque sea "muy sano" para la liga norteamericana.

Por último, Gasol reflexionó sobre el exceso de competiciones en el panorama europeo: "Tenemos que encontrar qué normas queremos crear, algo sostenible en todos los aspectos, no solo el económico. Actualmente tenemos cuatro ligas diferentes, algo que es difícil de seguir para cualquier aficionado, e imposible de entender para alguien que no lo sea".