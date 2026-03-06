121-106. Wembanyama asesta un segundo golpe a los Pistons

Los Spurs (45-17) han ganado 13 de sus últimos 14 partidos, los dos últimos sin ir por detrás en el marcador ni un solo segundo.

Frente a los Pistons, a quienes ganaron en Detroit por 103-114 el 23 de febrero, se pusieron por delante con un triple de Wembanyama en la primera posesión y ya no miraron atrás.

Llegaron a tener una ventaja de +22 después del descanso, y aunque los Pistons la recortaron hasta un +8 en el último cuarto, nunca llegaron a inquietar a los texanos.

Los Spurs han ganado 6 de los 7 partidos que han jugado contra los líderes de ambas conferencias: 4 de 5 frente a los Oklahoma City Thunder (Oeste) y 2 de 2 ante los Detroit Pistons (Este).

Además de los 38 puntos y 16 rebotes de Wembanyama -además de 5 tapones y 3 asistencias-, De'Aaron Fox aportó 29 puntos a San Antonio, Julian Champagnie 16 y Stephon Castle firmó otro doble-doble con 11 puntos y 12 asistencias.

Los Spurs superaron a los Pistons en puntos en la pintura (52 a 36), triples (13 a 12), rebotes (55 a 51), asistencias (24 a 20), tapones (11 a 4) y robos (5 a 4).

Para los Pistons, Cade Cunningham terminó con 26 puntos e Isaiah Stewart aportó 18. Los Spurs dejaron a Jalen Duren en 7 puntos y 7 rebotes, lejos de sus números habituales.

Los Spurs ocupan la segunda posición en el Oeste, a tres partidos de los Thunder (49-15), pero con un cómodo colchón sobre los Minnesota Timberwolves (40-23), ahora terceros.

Los Pistons (45-16), con su segunda derrota seguida, siguen al frente del Este con cuatro partidos de margen sobre los Boston Celtics (41-21), que este viernes recuperarán a Jayson Tatum, su mejor jugador, tras 10 meses de lesión.