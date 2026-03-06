Ibon Navarro destaca que será "un partido muy complicado y muy importante"

"Hasta el parón, va con una línea muy ascendente de juego y resultados. El partido que pierden es en el Palau Blaugrana y están para ganarlo. Es un equipo que juega muy bien con el marcador en contra, con las cosas muy claras, muy duro, muy físico. Es el equipo con más intentos de tiros de tres de la Liga, el que más tiros libera y el segundo con más asistencias. Tiene mucha facilidad para tirar de fuera", relató el técnico vitoriano en una rueda de prensa.

"Es un equipo que te exige mucho a nivel físico. El partido de aquí se rompe con cuatro tiros de tres puntos en los últimos cinco minutos de Tyson Pérez. Juegan muy bien por detrás en el marcador, siempre haciendo la goma, con rachas de tiros de tres puntos que le hacen estar siempre cerca", subrayó Ibon Navarro.

El Unicaja, que no compite desde la Copa del Rey de Valencia, cuando perdió por treinta puntos de diferencia ante el Real Madrid en los cuartos de final, ha servido para descansar y entrenar, según su técnico.

"Evidentemente, nos ha venido bien no vernos en unos días. La verdad es que el equipo ha trabajado muy bien. Hemos podido hacer una pequeña pretemporada en términos de carga a los jugadores, carencias que estábamos teniendo tanto en la cancha como fuera. El nivel de trabajo ha sido muy bueno, con un punto de seriedad por encima o un punto de alegría por debajo de lo normal, porque tenemos claro de dónde venimos", puntualizó.

Ibon Navarro, por otra parte, admitió que sus agentes negocian con el club una ampliación de contrato, aunque también señaló que hablan con otros.

"En una negociación hay dos partes, club y agentes, yo no intervengo nunca, pero sé también están hablando con otros clubes", dijo.