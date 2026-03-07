El uruguayo Joaquín Taboada debuta con 18 años en Liga Endesa española

El charrúa, que ha entrado en la convocatoria por la grave lesión del panameño Jhivvan Jackson, sigue consolidándose como una de las apuestas de presente y futuro más firmes de la entidad.

El escolta se convierte en el segundo debutante más joven de la historia del club en la máxima categoría del baloncesto español, solo superado por el registro de Alberto Alonso, quien en 2018 debutó con 17 años y 238 días.

Además, Joaquín entra en el selecto grupo de los cinco elegidos que han logrado vestir la camiseta del primer equipo en la Liga Endesa contando con 18 años o menos, un hito que refleja su madurez deportiva.

La proyección de Taboada no es ninguna sorpresa para quienes siguen de cerca el baloncesto internacional pues a pesar de su juventud, el exterior ya sabe lo que es defender la camiseta de la selección nacional de Uruguay, habiendo sido convocado por el combinado absoluto de su país.