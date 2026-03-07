El Valencia Basket quiere hacerse fuerte en la segunda plaza ante el empuje del UCAM

El equipo valenciano es segundo con 15 triunfos, uno más de los que tiene el conjunto murciano que es tercero con 14, los mismos que el Barcelona que es cuarto y visita este mismo domingo al Breogán. El conjunto de Pedro Martínez tiene un +285 de 'basket average' general, el de Alonso tiene +134 y el equipo de Xavi Pascual tiene +172.

Si el Valencia gana retendrá esa plaza y alejará al UCAM a dos triunfos. Para recuperar, además, para superarle también en el 'basket average' particular, que decidiría en caso de empate final entre ambos, debería vencer por más de los 12 puntos por los que cayó en la primera vuelta en Murcia (92-80).

Si pierde pero gana el Barcelona también la retendrá salvo un resultado escandaloso en uno de los dos partidos. En cambio, si cae y también lo hace el equipo catalán, el UCAM haría valer el 'average' particular para arrebatarle esa segunda posición.

El encuentro supone el regreso a la Liga Endesa de ambos equipos tras tres semanas. Ambos disputaron hace dos la Copa del Rey también en el Roig Arena y el fin de semana pasado no jugaron al parar la Liga por las 'ventanas FIBA'.

En este tiempo, no obstante, el Valencia sí que ha competido y ha disputado dos partidos de la Euroliga. En el primero, la semana pasada arrolló en Vitoria al Kosner Baskonia, que llegaba de celebrar su conquista de la Copa, y en el segundo, este jueves, se impuso como local al Zalgiris Kaunas.

En cambio, el equipo de Sito Alonso no ha jugado desde que el pasado 20 de febrero llevó al límite al Barça, impulsado por Dylan Ennis y Devontae Cacok, en los cuartos de final de la Copa. El UCAM llega por tanto más descansado aunque con menos ritmo de competición.

En el encuentro que ambos disputaron en Murcia, el Valencia no pudo contener la anotación exterior de Michael Forrest, 30 puntos, y Dylan Ennis, 18, pero también le costó mucho neutralizar a jugadores como Wilhem Falk y Devontae Cacok, que ha sido nombrado mejor jugador de la ACB de febrero.

Para este encuentro, Pedro Martínez dispondrá, salvo percance de última hora, de sus quince jugadores por lo que deberá realizar tres descartes técnicos.