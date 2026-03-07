Tatum regresa, Doncic domina, los Knicks arrasan y los Heat cortan la racha de Charlotte

Fue la noche de Tatum, que 298 días después de su grave lesión sufrida en los playoffs de 2025 volvió a vestirse de corto en el triunfo 120-100 de los Boston Celtics contra los Dallas Mavericks.

Tatum sumó quince puntos, doce rebotes y siete asistencias en 27 minutos y reconoció que este partido fue "todo lo que podía soñar".

Jaylen Brown aportó 24 puntos, siete rebotes y siete asistencias, Derrick White contribuyó con 20 y Neemias Queta logró un doble doble de 16 puntos y quince rebotes.

El español Hugo González participó con seis puntos, dos rebotes y dos asistencias en poco menos de 19 minutos en pista, con dos de tres desde el arco.

En la Crypto.com Arena, Doncic selló su duodécimo partido de 40 puntos con la camiseta de los Lakers, al endosar 44 a los Pacers en la victoria 128-117 de los Lakers.

Doncic se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los de Púrpura y Oro capaz de sumar diez partidos de 40 puntos o más, junto a Kobe Bryant, Elgin Baylor y Jerry West, según datos facilitados por los Lakers.

El esloveno terminó el partido con 44 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias, tres robos y dos tapones. Llevaba ya 22 en el primer período y 29 al descanso, con nueve de quince en tiros.

El equipo de JJ Redick no pudo contar con LeBron James, baja por un problema de codo.

Los Knicks dieron una prueba de fuerza en el campo de los Denver Nuggets al arrollarles 142-103 para arrancar de la mejor forma su gira de partidos fuera de Nueva York.

OG Anunoby enseñó el camino a los Knicks con 34 puntos, apoyado por los 18 de Josh Hart y por un doble doble de 17 puntos y trece rebotes del dominicano Karl Anthony Towns.

Los Knicks dominaron en el campo de unos Nuggets que perdieron tres de sus últimos cinco partidos, pese a los 35 puntos y ocho rebotes del serbio Nikola Jokic.

Los Knicks son terceros en el Este (41-23), detrás de los Celtics (42-21) y de los Detroit Pistons (45-16).

Los Hornets, uno de los equipos más en forma y sorprendentes de la temporada, cortaron su racha de ocho victorias consecutivas al caer en casa contra los Miami Heat.

Tyler Herro dominó con 33 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, con ocho triples que lanzaron a los Heat.

Un parcial de 30-19 en el cuarto período fue clave para que los hombres de Erick Spoelstra sumaran un valioso 128-120 contra los Hornets, en los que Kon Knueppel firmó 27 puntos.

Para Miami, Bam Adebayo logró un doble doble de 24 puntos y doce rebotes y el mexicano Jaime Jáquez, 21 puntos.

Entre los demás resultados, los San Antonio Spurs doblegaron 116-112 a Los Ángeles Clippers con 27 puntos y diez rebotes del francés Victor Wembanyama, para reforzar su segunda plaza en el Oeste (46-17).

Solo los OKC Thunder (49-15) tienen mejor balance que los texanos.

Además, el turco Alperen Sengun dirigió con 28 puntos la victoria de los Houston Rockets sobre los Portland Trail Blazers (106-99) y los Phoenix Suns ganaron 118-116 a los New Orleans Pelicans.