105-107. Los Nets de Jordi Fernández enseñan las vergüenzas de los Pistons

Los Pistons (45-17), que hace una semana eran el equipo con mejor balance de victorias-derrotas de la NBA, están ahora por detrás de los Oklahoma City Thunder (49-15) y los San Antonio Spurs (46-17).

Tres derrotas seguidas que llegan en el peor momento posible para los Pistons, en el tramo decisivo de la temporada y cuando sus perseguidores en el Este -Boston Celtics y New York Knicks- están afinando su forma de cara a los 'playoff'.

La de este sábado fue especialmente dolorosa al producirse frente a los Nets (16-47), uno de los peores equipos de la NBA, que llegaba con diez derrotas seguidas e inmerso en la batalla de la lotería del 'draft', que premia a los equipos con los registros más pobres.

También por cómo se produjo. Los Pistons habían amasado un margen de 23 puntos en el tercer cuarto (77-54 a 8:18) cuando se hundieron y los Nets cerraron con un parcial de 28-53.

Ziaire Williams metió dos triples seguidos con los que puso a los Nets por delante faltando 1:28 para el final del partido, a lo que los Pistons ya no supieron ni pudieron reaccionar.

Michael Porter Jr. firmó un doble-doble (30 puntos y 13 rebotes), Williams aportó 23, mientras que Noah Clowney sumó otros 16 puntos para los hombres de Fernández.

Los Pistons jugaron sin su estrella, Cade Cunningham, aquejado de una contusión en el cuádriceps izquierdo, ni Ausar Thompson, uno de los titulares fijos de J. B. Bickerstaff, baja por un esguince en el tobillo derecho.

Tobias Harris terminó con 18 puntos y 10 rebotes, Jalen Duren con 17 puntos y 14 rebotes, mientras que Duncan Robinson sumó 15 puntos.

Robinson tuvo la victoria en sus manos con un triple en la última posesión del partido que rebotó en el aro. Duren atrapó el rebote ofensivo y lanzó un tiro sobre la bocina para al menos forzar la prórroga, pero tampoco encestó.

Los Pistons, líderes en el Este desde noviembre, tienen todavía un margen de 3,5 partidos sobre los Celtics, que acaban de recuperar a Jayson Tatum tras diez meses de lesión.