El australiano Patty Mills, nuevo jugador de La Laguna Tenerife

Mills acumuló 1.020 partidos en su trayectoria NBA, incluyendo 921 en liga regular y 99 en las eliminatorias por el título, distribuidos entre siete franquicias diferentes.

Con los San Antonio Spurs de Gregg Popovich ganó el anillo en 2014. Además, formó parte de equipos como los Blazers (con los que debutó, en 2009), los Nets, los Hawks, los Heats, los Jazz o los Clippers, su último destino.

En los Spurs jugó durante una década, con un promedio de 10,2 puntos por partido y un 42 % de acierto en tiros de tres. Fuera de Estados Unidos, pasó por el Melbourne de su país y por el Xinjiang Flying Tigers de la liga china.

Con la selección australiana, estuvo en todos los Juegos Olímpicos entre Pekín 2008 y París 2024. En Tokio 2020, fue medalla de bronce y abanderado. Entonces se convirtió en el primer atleta de origen indígena aborigen en llevar la bandera en la ceremonia inaugural. Disputó 64 partidos a nivel de selecciones y promedió 17,7 puntos.

En La Laguna Tenerife se une a una plantilla con muchos veteranos de renombre, como el también base Marcelinho Huertas (42 años), Aaron Doornekamp (40), Gio Shermadini (36) o Tim Abromaitis (36).