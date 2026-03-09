126-115. Jordi Fernández y los Nets toman aire

Los Nets tienen un balance de 17-47 en el Este y, pese a no tener ambiciones de 'playoffs', se dieron una alegría después de interrumpir con un triunfo a domicilio contra los Detroit Pistons una racha de diez derrotas consecutivas.

El equipo de Jordi Fernández tiró con un 55 % de acierto y conectó 17 triples en su victoria contra los Grizzlies, en los que el español Santi Aldama estuvo de baja por lesión.

Aldama convive desde mediados de enero con un problema de rodilla.

Day'Ron Sharpe lideró a los Nets con 19 puntos saliendo del banquillo y Ochai Agbaji aportó 18, también empezando como suplente. Nolan Traore metió 17 puntos y conectó cuatro triples para los locales.

Los Grizzlies perdieron su cuarto partido consecutivo y pagaron su larga serie de bajas ilustres.

Además de Aldama, estuvieron ausentes Ja Morant, Zach Edey, Kentavious Caldwell-Pope, Scottie Pippen Jr y Taj Gibson.

El máximo anotador de Memphis fue Rayan Rupert, con 20 puntos.