El Unicaja apura en Francia sus opciones para seguir vivo en la BCL

Es la quinta jornada de esta segunda fase y ambos equipos están empatados con dos triunfos en la segunda y tercera posición, mientras que el líder es el Joventut con tres victorias, por lo que la situación que atraviesa el conjunto malagueño es complicada.

Una derrota le dejaría virtualmente eliminado de una competición en la que son los vigentes campeones, tras sus triunfos seguidos en Belgrado 2024 y Atenas 2025.

El partido se presenta muy importante a falta solo de la siguiente jornada, la sexta, en la que el Unicaja recibirá en el Palacio Martín Carpena al conjunto catalán y el Chalon acabará de visitante frente al Würzburg alemán, que salvo que gane este martes en Badalona, estará ya matemáticamente eliminado.

El Unicaja, tras el varapalo que se llevó al perder ante el Real Madrid (100-70) en los cuartos de final de la Copa del Rey, cogió aire y moral al ganar el pasado fin de semana en la vigésima primera jornada de la Liga Endesa en la pista del Bàsquet Girona (83-90).

Lo que se va a encontrar el martes en el pabellón Le Colisée de Chalon sur Saone será a un equipo francés que prepara minuciosamente el encuentro, aunque su marcha en la Liga francesa es mala y el último encuentro lo perdió por veintidós puntos ante el Nancy (102-80), con lo que encadena cuatro derrotas consecutivas.

Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones, dos en la Euroliga en 2012, con sendos triunfos del Unicaja por 86-62 y 78-88, y otra en el encuentro de la primera vuelta de la BCL, donde los malagueños sufrieron para doblegar al rival (111-82).

El Unicaja viajó este lunes a tierras francesas sin tiempo de preparar el partido, tras jugar en Girona este pasado domingo, y lo hizo con la baja del ala-pívot Tyson Pérez, mientras que su compañero de puesto, el galo Killian Tillie, es duda ya que lleva varias semanas lesionado, al igual que el pívot Augustine Rubit, que tiene molestias físicas.