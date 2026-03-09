La NBA cancela el tributo de los Hawks a un club de striptease de Atlanta

La decisión fue tomada por el comisionado de la NBA, Adam Silver, a una semana del evento planeado por los Hawks para celebrar el club 'Magic City' de Atlanta.

La fecha para esta celebración era el 16 de marzo, cuando los Hawks se medirían con los Orlando Magic.

"Cuando nos enteramos de la promoción programada por los Atlanta Hawks, nos pusimos en contacto con la directiva de los Hawks para entender mejor sus planes y su razonamiento", dijo Silver.

"Aunque valoramos la perspectiva del equipo y su deseo de seguir adelante, hemos escuchado una gran preocupación por parte de una amplia variedad de protagonistas de la liga, incluidos aficionados, socios y empleados. Creo que cancelar esta promoción es la decisión correcta para la comunidad más amplia de la NBA", agregó.

Entre los jugadores que manifestaron su malestar con el tributo de los Hawks estuvo el jugador de los San Antonio Spurs Luke Kornet, que criticó el "cosificar" a la mujer.