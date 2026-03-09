Willy Villar admite que están abiertos a la salida de Labeyrie si el jugador lo plantea

Durante la presentación del nuevo jugador claretiano, el directivo amarillo ha reconocido que “es evidente” que el jugador más perjudicado por la incorporación de Metu es el francés, por lo que si el galo considera que “necesita otra situación”, desde la entidad grancanaria están “completamente abiertos a darle la solución”.

No obstante, Villar ha asegurado que su caso está “más en su mano que en la nuestra” y que desde el club amarillo no tienen ningún problema con un profesional que entrena “estupendamente” y con un gran comportamiento en el vestuario, si bien es cierto que “una incorporación a veces supone un problema para otro”, como fue el caso del colombiano Braian Angola tras el fichaje de Kassius Robertson.

Louis Labeyrie ha pasado de ser titular en el Dreamland Gran Canaria a salir de la rotación de Jaka Lakovic, quien tan solo le ha dado dos minutos entre los últimos tres partidos de Liga Endesa ante Covirán Granada, Bilbao Basket y Real Madrid.

Su desaparición de los esquemas del entrenador esloveno ha sido progresiva durante el 2025, acumulando apenas 47 minutos desde la derrota ante Hiopos Lleida (50-68) del pasado 17 de enero.

El fichaje de Chimezie Metu supone el cuarto ala-pívot de la plantilla tras Pierre Pelos, Eric Vila y el propio Louis Labeyrie, por lo que el reparto de minutos se antoja complicado en una rotación de la que sale perjudicado el francés.