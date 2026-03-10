El Baxi Manresa, a asaltar Ankara para pasar a cuartos de final de la Eurocopa

Los del Bages, que acabaron la fase regular en quinta posición con un balance de once victorias y siete derrotas, se medirán a un Türk Telekom que en su grupo quedó en cuarta posición con un balance de doce triunfos y seis derrotas.

Este encuentro, correspondiente a los octavos de final, dictaminará el equipo que obtenga el billete para los cuartos, donde espera como rival el Hapoel Jerusalén israelí, en una eliminatoria que también se jugará a partido único.

El equipo dirigido por Diego Ocampo llega a este partido en buena dinámica, después de ganar su último partido de la Liga Endesa ante el La Laguna Tenerife por 86-80.

Para el choque en Ankara, el entrenador gallego tendrá las bajas confirmadas del base Dani Pérez y el ala-pívot Louis Olinde, ambos con molestias musculares.

Quien sí estará presente es el base Agustín Ubal, uno de los jugadores más en forma del tramo final de fase regular de la Eurocopa, con unos promedios de 11,6 puntos y 3,6 rebotes.

El Baxi Manresa tendrá delante a un Türk Telekom Ankara que cuenta con jugadores con experiencia en la Euroliga como el escolta Kyle Allman, el alero Uros Trifunovic y el pívot Kyle Alexander.

Los catalanes guardan un buen recuerdo de su último desplazamiento a Turquía, ya que en la fase regular lograron vencer en la pista del Bahcesehir, segundo clasificado del grupo A y clasificado directamente para los cuartos de final, por 92-96.

En la previa de este partido, el técnico Diego Ocampo habló sobre la dificultad de jugarse el pase a cuartos de final a partido único. "Jugamos ante un equipo que es de los que mejor defiende en Turquía, pero tendremos nuestras opciones de clasificación para la siguiente ronda si seguimos el plan de partido previsto", dijo.

"Como primer deber tendremos que superar la presión inicial del público, que será bastante fuerte, y después tendremos que centrarnos especialmente en la defensa, ser muy intensos, y entonces conseguiremos ser mejores también en el apartado ofensivo", zanjó.