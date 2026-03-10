El Surne Bilbao aspira a encarrilar el pase a semifinales en Turquía

A pesar del tropiezo del pasado sábado en Burgos, el equipo de Jaume Ponsarnau parte como favorito en este cruce frente a un rival que pasó como segundo de grupo en las dos primeras fases y que atraviesa muchísimos problemas en su liga, en la que es antepenúltimo con un balance de 6-15.

La trayectoria europea de los vigentes campeones está siendo prácticamente inmaculada. Después de caer con el Peristeri en Miribilla en la primera jornada, el equipo vasco ha encadenado once victorias, la última de ellas de mucho mérito frente al PAOK en Salónica.

El cansancio derivado del largo viaje hasta Aliaga, a unos 50 kilómetros al norte de Esmirna, a donde se ha desplazado la expedición bilbaína en dos vuelos y un trayecto de una hora de autobús, pero sobre todo la sensible baja de Harald Frey, son los principales hándicaps del conjunto bilbaíno para este encuentro.

El base noruego, que ya se perdió el partido del Coliseum burgalés, será baja varias semanas a causa de la lesión muscular que se produjo en la pierna derecha hace diez días con su selección.

En las filas del Petkimspor destaca la presencia de un 'ex-hombre de negro', el exterior estadounidense Jaylon Brown, sin demasiado protagonismo en el equipo dirigido por Ozhan Civgin.

El escolta neerlandés Yannick Franke, ex de Andorra y Palencia, y el ala-pívot letón Roberts Blumbergs, también con pasado en Palencia, son los líderes en puntos y rebotes de un conjunto turco en el que asimismo destacan el lituano Martinas Sajus, exjugador de Manresa y Breogán, y el base estadounidense con pasaporte nigeriano David Efianayi.

El Surne Bilbao es el quinto equipo de la Liga Endesa que visita Aliaga. La pasada temporada, en Liga de Campeones, ganaron en esa pista Unicaja (56-108) y Tenerife (80-85) y perdió Manresa (89-86). Esta campaña, en la segunda fase de la Copa FIBA Europa, el Petkimspor superó por 98-75 al Casademont Zaragoza.