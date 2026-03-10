El UCAM apunta en Italia a las semifinales de la FIBA Copa de Europa

El encuentro de ida de esta eliminatoria de cuartos de final en el torneo continental comenzará a las 20:00 horas en el pabellón Palasport Giulio Bigi de Reggio Emilia y, siete días después, el miércoles 18 a las 20:30 horas, tendrá lugar la vuelta en el Palacio de los Deportes de Murcia sabiéndose que lo que contará será la diferencia de puntos registrada en el cómputo de ambos envites.

Los de Sito Alonso, que accedieron a esta ronda como primeros del grupo K en el top 16, llegarán a esta cita con una racha abierta de diez triunfos seguidos en la competición y habiendo perdido en ella sólo uno de sus 12 compromisos, el último de ellos ganado por 82-89 en la pista del Seawolves Rostock alemán cuando ya había hecho los deberes.

Enfrente estará un rival que cuenta en sus filas con el exjugador del conjunto murciano Troy Caupain y que fue segundo en el grupo L con cuatro partidos ganados y dos perdidos en la segunda fase y habiendo caído en su último encuentro por 85-71 ante el KK Bosna BH Telecom de Bosnia a pesar de los 16 puntos de Caupain y los 17 de Jaime Echenique. El base estadounidense, que militó en el UCAM CB entre 2023 y 2025, es clave en el equipo entrenado por el griego Dimitris Priftis.

No en vano, es líder de los italianos en valoración en la FIBA Copa de Europa con 16,2 créditos y asistencias con 5,4 pases y, además, segundo en rebotes con 4,3 capturas y tercero en anotación con 12,8. El máximo anotador es el estadounidense Jaylen Barford con 15,2 y en rebotes manda el pívot colombiano Echenique con 4,4. En tapones lo es JT Thor con 1,4 y en recuperaciones Stephen Brown con 2,3. Son las principales amenazas para los universitarios, que debutan esta temporada en dicha competición internacional y están mostrando su candidatura al título, algo que querrán seguir haciendo.

El cuadro grana, que en la Liga Endesa ocupa la cuarta posición con un bagaje de 14 victorias y siete derrotas y el domingo cayó de forma clara por 110-84 en la pista del Valencia Basket, viajó a Italia directamente desde la capital del Turia sin regresar a casa tras ese partido disputado en el Roig Arena.

"Hay que ir a ganar jugando lo más duro que sea posible y siendo nosotros mismos. Será un partido duro pero lo afrontaremos con mucha alegría ante un equipo muy eléctrico, que juega muy bien con sus exteriores y conectando con sus pívots. Ellos pueden cambiar el partido en un instante y no podemos dejarnos ir", comentó el alero sueco Will Falk.

"Para mí no cambia mucho si es la Liga y la competición europea pues yo salgo siempre al máximo, al menos eso intento, y cada segundo que estoy en la cancha lo doy todo", comentó también el nórdico, quien tuvo palabras para un ex como Caupain: "Troy es un peligro. Conocemos cómo juega y estaremos muy atentos a lo que haga aunque por otra parte será un gusto volver a jugar contra él".