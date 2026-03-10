España y Puerto Rico, favoritas para clasificarse en el Premundial en San Juan

Además de esas tres selecciones, Italia, Nueva Zelanda y Senegal completan los seis quintetos del grupo 2 que saldrán al Coliseo de Puerto Ric a buscar uno de los pases en juego para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA ​​2026.

El equipo de Estados Unidos, número uno del mundo y dirigido por Kara Lawson, quien guió a la escuadra al oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya se clasificó para el Mundial de Alemania 2026 por haber ganado el AmeriCup 2025, contará con las jóvenes, pero populares jugadoras como Caitlin Clark, máxima anotadora del baloncesto universitario estadounidense, Angel Reese y Paige Bueckers.

Estarán acompañadas de algunas jugadoras que ganaron el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 Kahleah Copper, Chelsea Gray, Kelsey Plum y Jackie Young.

España, sexto clasificado del mundo y subcampeón europeo el pasado año al perder en la final de El Pireo ante Bélgica por dos puntos (65-67), aparece como uno de los favoritos para clasificarse para el Mundial.

La escuadra, dirigida por Miguel Méndez, estará compuesta por nueve baloncestistas que juegan en la Liga Femenina de Baloncesto española, una de las principales del mundo. También cuenta con Megan Gustafson, quien juega con el equipo Las Vegas Aces en la WNBA, la principal Liga de Estados Unidos.

España debutará ante Nueva Zelanda y el jueves frente a Senegal, dos encuentros en los que tiene que demostrar su teórica superioridad para no complicarse la vida.

“Los dos primeros partidos serán peligrosos, contra Nueva Zelanda y Senegal, pero debemos recurrir a nuestros básicos, al juego conjunto, al conocimiento que se tienen entre ellas, a lo que les gusta estar aquí, a la pasión que tienen por jugar juntas y estoy muy confiado en que esas circunstancias nos ayudan a competir”, afirmó el técnico dele quipo español, que no estuvo en el pasado Mundial después de ser séptima en el Eurobasket.

Las anfitrionas puertorriqueñas, el sábado, la siempre competitiva Italia, bronce europeo, el domingo, y la todopoderosa escuadra de Estados Unidos, el siguiente martes, elevarán la exigencia para las españolas, que quieren devolver el equipo nacional a la gran cita universal tras perderse la de hace cuatro años en Sídney, después una racha histórica con dos bronces en Karlovy Vary 2010 y San Cristóbal de La Laguna 2018 y la plata en Estambul 2014.

La selección española es bien conocida en la isla, pues en los Juegos Olímpicos de París derrotó a Puerto Rico por un solo punto (63-62), un mal recuerdo que las locales esperan cambiar en su casa cuando se enfrenten el próximo sábado en la principal sala deportiva y de espectáculos de la isla.

Con Jerry Batista al frente, Puerto Rico es el equipo 13 del mundo. La escuadra puertorriqueña, liderada por su capitana, la dos veces olímpica Pamela Rosado, también busca clasificarse a su tercer Mundial consecutivo.

La plantilla contará con Arella Guirantes, jugadora del Elitzur Ramla en la Liga de Israel, y quien pudo regresar a la isla en el marco de la actual guerra e integrarse a su equipo. Detrás de Puerto Rico en el ránking mundial está Italia, quien llegará a San Juan encabezado por Andrea Capobianco.

El quinteto italiano, que cuenta con 11 de sus 12 jugadores activas en la Serie A local, busca jugar en su sexto Mundial y su primero en más de 30 años.

La siguiente selección más cercana del ránking mundial a Italia que jugará en San Juan es Nueva Zelanda, número 21, según la clasificación de FIBA, que cuenta con Natalie Hurst como su seleccionadora y que intentará regresar al Mundial desde su única participación en 1994.

Senegal, finalmente, está dirigida por el estadounidense Otis Hughley Jr. y tendrá en su alineación a Mijas Bintou, del Unicaja en España. La plantilla, la 25 del mundo, ha ido a 8 Mundiales.

La Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA ​​2026 se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Alemania. Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.