Jesse Edwards refuerza la pintura de Baskonia hasta final de temporada

El neerlandés de 25 años y 2,13 metros de altura llega al conjunto vasco procedente del Melbourne United de la liga australiana, y destaca por tener una envergadura de 2,26 metros.

Allí ha promediado 13,5 puntos, 8,5 rebotes y 18.2 créditos de valoración en 32 encuentros después de pasar por la G-League con un contrato dual con Minnesota Timberwolves.

El nuevo azulgrana se formó en los Syracuse Orange de la NCAA y debutará en Europa en las filas de un Baskonia que necesita jugadores en la pintura, donde recientemente ha perdido a Khalifa Diop para varios meses, y Rodions Kurucs continúa con problemas en su tobillo que le han impedido reaparecer tras la Copa.

Edwards jugará solo en la ACB, ya que el periodo de fichajes en la Euroliga ha finalizado.