Shai alcanza el récord de Wilt Chamberlain y los Knicks caen en Inglewood

Gilgeous-Alexander -que acarició el triple-doble con 9 rebotes y 15 asistencias- fue además el protagonista de la victoria de los Thunder por 129-126 sobre los Nuggets, con un triple decisivo a 2.7 segundos del final.

Fue la segunda victoria de Oklahoma City sobre Denver en 10 días, la última en una racha de seis seguidas para los Thunder. Los Nuggets, que empezaron la temporada como firmes candidatos al anillo, han perdido los tres partidos que han disputado esta temporada contra los vigentes campeones.

En el duelo por el 'MVP', a diferencia Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic sí que se apuntó un triple-doble con 32 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. El serbio está a la caza de Russell Westbrook, que tiene el mayor número de triples-dobles en la historia de la liga.

Una vez igualado el récord del mítico Chamberlain, Gilgeous-Alexander tendrá la oportunidad de superarlo este próximo jueves, cuando reciban a los Boston Celtics, una probable final anticipada de la NBA.

Los Thunder (51-15) son líderes en el Oeste, mientras que los Nuggets (39-26) han caído a la sexta posición.

Por primera vez desde el 3 de noviembre, en pleno inicio de temporada, los Clippers vuelven a tener un 50 % de victorias en su balance. Lo lograron en el Intuit Dome frente a unos Knicks a los que derrotaron por 126-118.

Kawhi Leonard, auténtico artífice de la recuperación de los Clippers, fue el máximo anotador de los angelinos con 29 puntos, mientras que los dos recién llegados, Bennedict Mathurin y Darius Garland, sumaron 28 y 23 puntos, respectivamente.

Para los Knicks, Karl-Anthony Towns terminó con 35 puntos y 12 rebotes, Jalen Brunson aportó 28 y OG Anunobi 22.

Los Clippers (32-32) siguen su ascenso en la tabla y superaron a los Golden State Warriors en la octava posición del Oeste, mientras que los Knicks (41-25) son terceros en el Este.

James Harden sumó 21 puntos este lunes en la victoria de los Cleveland Cavaliers por 115-101 sobre los Philadelphia 76ers, superando los 29.000 puntos en su carrera.

Solo ocho jugadores tienen más puntos que Harden en la historia de la NBA: LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Michael Jordan, Kevin Durant, Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain.

Harden lideró el triunfo sobre el que fuera su equipo durante una temporada y media entre 2022 y 2023. Keon Ellis aportó 19 puntos, Donovan Mitchell 17 y Evan Mobley 15.

Los 76ers jugaron sin Tyrese Maxey, Paul George, Joel Embiid ni VJ Edgecombe. Quentin Grimes fue su máximo anotador con 17 puntos.

Los Cavaliers (40-25) son cuartos en el Este, mientras que los 76ers (34-30), octavos, hace días que han caído a posiciones de 'play-in'.

También este lunes los Brooklyn Nets de Jordi Fernández vencieron a los Memphis Grizzlies por 126-115, su segunda victoria seguida tras diez derrotas. Además, los Golden State Warriors cayeron por 119-116 en Salt Lake City frente a los Utah Jazz.