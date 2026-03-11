El escolta argentino Maxi Fjellerup será sometido a una artroscopia

Las molestias en el tobillo se han "reagudizado" en los últimos días y pasará por el quirófano "para solucionar la lesión que le ha impedido jugar con normalidad" en la presente temporada, según el comunicado del club.

Fjellerup solo ha podido disputar tres partidos, los triunfos contra el Dreamland Gran Canaria de la jornada 4 (85-81) y el Hiopos Lleida de la jornada 20 (81-93), y la derrota ante el Barça de la jornada 19 (97-92).

El curso pasado, el jugador argentino fue uno de los artífices de la salvación del equipo de Moncho Fernández, con 9,8 puntos, 4,1 rebotes, 10,3 créditos de valoración y más de 20 minutos por partido.

"Los servicios médicos, en consenso con el jugador, han acordado realizar la cirugía para solucionar la lesión. La decisión se ha tomado después de haber explorado varias opciones de tratamiento conservador", detalla el comunicado del Girona.

Moncho Fernández afrontó el último encuentro, la derrota contra el Unicaja en Fontajau (83-90), con nueve jugadores del primer equipo porque también están lesionados el escolta Sergi Martínez y el pívot argentino Juan Fernández.