El Real Madrid se aferra al 'factor casa' para dar caza al Valencia Basket en la Euroliga

Con un balance de 19 triunfos y 11 derrotas, el equipo blanco, cuarto clasificado, buscará igualar las 20 del Valencia Basket, tercero igualado con el Olympiacos griego.

El partido servirá para romper la igualdad entre ambos conjuntos, que se encuentran 2-2 en sus cuatro enfrentamientos esta temporada. Si bien Pedro Martínez se llevó el premio en la Supercopa de España y en la primera vuelta de la Euroliga, Sergio Scariolo contrarrestó en los dos últimos partidos, de local en la Liga Endesa y en las semifinales de la Copa del Rey en el Roig Arena.

El equipo 'merengue' se mantiene como el mejor equipo de la competición como local, con 14 victorias y sólo una derrota. Por ello, Scariolo confió en el empuje de sus aficionados para prolongar su racha y alcanzar el undécimo triunfo consecutivo en el Movistar Arena: "Espero que sea un partido en el que la afición llene el Palacio, algo que no dudo, y que apoye el equipo como se merece, por su gran trayectoria en la Euroliga hasta este momento".

A pesar de los grandes números como local, que podrían ser "casi únicos en la historia" de la competición, el técnico italiano señaló que, a falta aún de ocho jornadas para el cierre de la fase regular, una de las claves para asegurar un buen puesto de cara a los 'play-offf' también pasa por mejorar sus prestaciones como visitante.

"A los últimos partidos fuera de casa hemos ido con un talante muy, muy correcto. Uno lo hemos ganado, uno nos lo han quitado y el otro lo hemos perdido. Así que yo creo que también tenemos que pensar que podemos ganar fuera de casa. Pero por supuesto, ojalá que mantengamos este grandísimo rendimiento en casa", indicó.

Pese a que el 'average' particular podría definir aún más los puestos de arriba (el Real Madrid cayó por 89-76 en el duelo de ida), el de Brescia reconoció que no es algo en lo que piensan a la hora de plantear el duelo.

"Eso lo piensas cuando estás en una situación final. Ojalá estuviésemos mañana en esta situación al final del partido pero contra un equipo de este nivel...Los deportistas nunca se lo plantean. Si fuera una eliminatoria directa sería otra cosa. Esto es la 'regular season', donde lo importante es conseguir ganar un partido", analizó.

Sobre su rival, el Valencia Basket, añadió que es un equipo "perfectamente construido", además de "muy bien entrenado": "Ya hemos jugado unas cuantas veces contra ellos para saber en qué nos pueden poner en dificultad y también en qué lo podemos hacer nosotros".

Respecto a los anteriores duelos, incidió en hacer un buen inicio para no encajar más de 30 puntos, y en no "abusar para nada de los cambios" en defensa, ya que actualmente los 'taronja' son la plantilla que más puntos promedia por partido en la competición con una media de 91.

Asimismo, aseguró que entre ambos ha surgido una "rivalidad sana" que se ha acentuado esta temporada, y que ha terminado con la "mentalidad antigua" de que en España sólo existen dos grandes equipos. De igual manera, insistió en la progresión y mejoría de los grupos a partir de la primera temporada.

"La calidad del Valencia ha sido de ir construyendo un equipo eligiendo pieza por pieza, en función de una idea técnico-táctica. Creo que las incorporaciones de Kam Taylor y Omari Moore han sido extraordinarias y creo que la maduración de jóvenes como Jean Montero, Josep Puerto, Jaime Pradilla, Sergio De Larrea o Brancou Badio también es fruto de insistir en el seguir trabajando. Ese es el secreto de cualquier equipo que quiera tener éxito", reflexionó.

Scariolo contó con todas los jugadores disponibles en el último entrenamiento de este miércoles a excepción de David Krämer, que no completó toda la sesión.