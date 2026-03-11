El Valencia Basket quiere descolgar al Real Madrid y amarrar ya, de momento, el 'play in'

El choque es el quinto entre ambos en esta campaña, tras dos triunfos iniciales del Valencia y dos recientes del Real Madrid. El primer encuentro fue en septiembre en la final de la Supercopa, que se adjudicó el Valencia en Málaga.

El equipo de Pedro Martínez repitió victoria en el Roig Arena en la primera vuelta de la Euroliga, pero cayó en la cancha del Real Madrid en la acb y hace tres semanas repitió derrota en la semifinal de la Copa que acogió como anfitrión.

En este partido, en el que cayó por 106-109, el Valencia firmó un brillante inicio de encuentro pero el Real Madrid remontó entre el segundo y el tercer cuarto. En el definitivo unos minutos de inspiración del dominicano Jean Montero parecieron dar el pase a su equipo, algunos errores no forzados y una gran aparición de Mario Hezonja, dieron el triunfo al equipo de Sergio Scariolo.

Días después del choque, el técnico del Valencia Basket abrió el debate sobre varias decisiones arbitrales del encuentro y dejó encima de la mesa de que su equipo hubiera sido perjudicado.

Los seis primeros clasificados tras las 38 jornadas de la fase regular accederán directos a ese cruce previo a la 'Final a Cuatro' de Atenas mientras que los clasificados entre el séptimo y el décimo se jugarán las otras dos plazas.

El Valencia Basket, que lleva cuatro victorias seguidas en el torneo, es segundo con 20 triunfos; el Real Madrid es cuarto con 19; y el Dubai, que sería el primer equipo que quedaría eliminado al estar undécimo si ahora acabara la fase regular, tiene 15 victorias aunque podrían ser 16 porque tiene un partido menos.

De esta manera, si el Valencia derrotara al Real Madrid la distancia entre ambos sería de dos partidos pero además el equipo 'taronja' tendría además ganado el 'basket average' particular que decidiría entre ambos en caso de empate final porque ya le ganó en el partido en el Roig Arena (89-76).

Además, en caso de victoria su distancia con el Dubai sería de al menos cuatro partidos ganados a falta de siete choques por disputarse, una distancia que supondría tener muy encarrilado su pase a la siguiente ronda, aunque fuera para disputar el 'play in'.

El Valencia ha ganado de manera consecutiva en el torneo al Hapoel Tel Aviv, al ASVEL, al Baskonia y la semana pasada al Zalgiris Kaunas. Además, el domingo confirmó su buen momento con una sólida victoria ante el UCAM Murcia en la Liga Endesa, en la que el Real Madrid es líder y el conjunto valenciano es segundo.

Para este choque, el Valencia tiene la duda del alero Kameron Taylor, que sufrió un esguince de tobillo en el choque copero ante el Real Madrid y del que Pedro Martínez dijo que no se acaba de recuperar. Aunque no pueda contar con él, debería hacer igualmente dos descartes dado que los otros catorce jugadores están disponibles.