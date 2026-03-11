España, guiada por 20 tantos de Gustafson, apabulla a Nueva Zelanda en el Premundial

Ambas escuadras comenzaron frías en su juego ofensivo por lo que fallaron varios intentos a la cesta, incluyendo algunos que no tocaron el aro.

Pero, mientras el encuentro proseguía, las jugadoras comenzaron a tomar más confianza. Así, el partido continuó más balanceado.

Una cesta de la neozelandesa Tegan Graham igualó el desafío 8-8 restando 3:30 del primer periodo.

Sin embargo, enseguida la plantilla de Miguel Méndez produjo un avance de 14-1, que incluyó un par de triples para tomar control total del encuentro y cerrar ese primer periodo a su favor 20-9.

España, quinto mejor equipo del mundo, siguió su dominio ofensivo en el segundo periodo al encestar 9 unidades seguidas, acumulando su gran avance a 21-1 y ampliando su ventaja a 29-9, con 8:26 por jugarse.

En ese mismo periodo, la alera María Conde encendió su artillería ofensiva, encestó 7 de los 27 tantos de la selección española y aseguró un dominio apabullante.

Y así, la escuadra española, guiada por la ofensiva de Gustafson, integrante del equipo Las Vegas Aces, equipo campeón en la WNBA -la principal Liga de Estados Unidos-, Martín y Conde, que ya llevaban puntos en doble dígitos continuaron su abuso ofensivo en el tercer periodo.

Igualmente, con ventajas de sobre los 30 y hasta 42 puntos (75-33), específicamente cuando restaban menos de dos minutos del tercer periodo, España se mantuvo sereno en su juego hasta cerrar esa parte del juego con un amplio margen de 41 tantos, 77-36.

El desnivel competitivo entre ambas selecciones continuó en el periodo final, donde España incrementó su ventaja a sobre 50 tantos.

Todas las doce baloncestistas españolas anotaron en el encuentro.

Además de los 20 tantos que encestó Gustafson, Conde agregó 12 y Martín 11.

El próximo encuentro de España será este jueves ante Senegal a las 14:00 hora local (18:00 GMT), mientras que Nueva Zelanda jugará contra Italia a las 17:00 hora local (21:00 GMT).

El torneo otorgará dos plazas para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín.

Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.

99. España (20+27+30+22): Elena Buenavida (4), Mariona Ortiz (2), Maite Cazorla (9), Aina Ayuso (5), María Araujo (8), Helena Pueyo (6), María Conde (12), Awa Fam (7), Raquel Carrera (8), Megan Gustafson (20), Paula Ginzo (7), Iyana Martín (11). Seleccionadoir: Miguel Méndez.

50. Nueva Zelanda (9+13+14+14): Emilia Shearer (3), Pahlyss Hokianga (2), Emma Rogers (2), Tegan Graham (9), Ashlee Strawbridge (0), Sharne Robati (12), Rebecca Pizzey (5), Ella Tofaeono (14), Jade Kirisome (0), Tayla Dalton (1), Briarley Rogers (0), Charlotte Whittaker (2). Seleccionadora: Natalie Hurst.

Árbitros: Boris Krejic (SLO), Aline García (URU) y Yann Vezo Davidson (MAD).