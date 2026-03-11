La WNBA y el sindicato de jugadoras, sin acuerdo en la fecha límite impuesta por la liga

La liga y el sindicato negociaron a contrarreloj en una sesión maratoniana que se prolongó durante unas diez horas, hasta bien entrada la madrugada de este miércoles.

Pero las partes salieron sin acuerdo en la fecha límite (10 de marzo) que había impuesto la WNBA para que no se vea afectado el calendario de 2026, con el inicio de liga previsto para el 8 de mayo.

"Es complejo. Estamos trabajando para lograr un acuerdo en el que todos ganen (...) Así que estamos trabajando duro en ello y todavía nos queda trabajo por hacer", aseguró la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, en declaraciones a medios estadounidenses.

Por su parte, la directora ejecutiva del sindicato de jugadoras (WNBPA), la abogada Terri Jackson, afirmó que las negociaciones ahora van "por el buen camino".

En la reunión nocturna habrían participado, según The Athletic, la presidenta del sindicato de jugadoras, Nneka Ogwumike (Seattle Storm), así como otras integrantes del comité como Breanna Stewart (New York Liberty).

Las posiciones antes de la maratónica sesión, de la que no se han revelado detalles, estaban muy distantes: la liga ofrecía un límite salarial de 5,65 millones de dólares por franquicia y el 15 % de los beneficios futuros, mientras que el sindicato pedía 9,5 millones y un 27,5 %.

Aunque la oferta de la liga representa un aumento significativo respecto a la situación actual (1,5 millones), el sindicato considera que es una cifra más que desfasada ya que los ingresos de la liga se han disparado en los últimos años.

La falta de acuerdo pone en duda todo el calendario previsto por la WNBA para las próximas semanas, incluido el inicio de la temporada el 8 de mayo y el arranque de la pretemporada el 19 de abril.

La liga debe celebrar antes un 'draft' de expansión para sus dos nuevas franquicias (Toronto Tempo y Portland Fire), así como el 'draft' universitario y la apertura del mercado para más de un centenar de jugadoras en agencia libre.