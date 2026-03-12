Balcerowski, Chris Duarte y Alberto Díaz, dudas ante Zaragoza por distintas dolencias

El Unicaja informó este jueves en un parte médico de que Balcerowski sufre un esguince en el tobillo izquierdo, mientras que las pruebas realizadas a Chris Duarte y al internacional Alberto Díaz, tras el regreso del equipo de Francia después del partido de la Liga de Campeones (BCL) del martes ante el Chalon francés (70-80), "no muestran ninguna lesión grave".

El club malagueño precisó en su comunicado que, no obstante, el alero dominicano "mantiene las molestias en la zona trasera de su pierna izquierda y es duda para el partido del sábado" en el pabellón Martín Carpena frente al Casademont Zaragoza, una vez que no pudo jugar contra el Chalon en la penúltima jornada de los dieciseisavos de final de la BCL.

En el caso de Alberto Díaz, el base terminó con molestias el enfrentamiento disputado en la cancha del conjunto galo, pero trabajó con normalidad en la sesión de este jueves.

Por su parte, el pívot polaco Olek Balcerowski tuvo un esguince en el tobillo izquierdo durante el encuentro ante el Chalon, aunque siguió jugando, y no estuvo en el entrenamiento dirigido este jueves por el técnico Ibon Navarro.

El entrenador del Unicaja esperará hasta horas antes del encuentro para conocer si tanto Chris Duarte como Balcerowsk pueden jugar, al igual que el ala-pívot francés Killian Tillie, quien estuvo entre los doce elegidos para enfrentarse al Chalon, pero no fue alineado al persistirle el dolor en una rodilla.

Sí es baja segura el ala-pívot Tyson Pérez, en tratamiento con un proceso conservador en los dos talones para intentar evitar el quirófano.