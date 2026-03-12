Laprovittola, tres meses de baja por una rotura completa del tendón del aductor

El jugador de Morón, de 36 años, ya se perdió el partido del pasado fin de semana en la pista del Río Breogán y su entrenador, Xavi Pascual, adelantó este jueves en rueda de prensa que la baja del internacional albiceleste iba a ser "larga".

El preparador catalán calificó de "importantísima" la ausencia de un jugador, a su juicio, con "un talento diferencial, una capacidad de creación diferente" y que, "sin duda", supone una nota "muy negativa" en un momento en el que el Barça tiene que relanzar su trayectoria en la Euroliga para clasificarse para las eliminatorias por el título.

Este contratiempo físico redobla la incertidumbre alrededor del futuro de Laprovittola, que acaba contrato el próximo 30 de junio y que el curso pasado estuvo diez meses alejado de las pistas por una rotura en el ligamento cruzado anterior y la lesión del menisco externo de la rodilla derecha.

El internacional argentino regresó al equipo en la pretemporada y, pese a haber sufrido otras dos lesiones durante el tramo inicial del curso, era una figura importante en los planes de Pascual, con un promedio de 8 puntos y 3,8 asistencias en casi 17 minutos en la Euroliga, y de 11,3 puntos y 3,8 asistencias en más 19 minutos en la Liga Endesa.

Fichado en 2021 procedente del Real Madrid, Laprovittola es uno de los jugadores más apreciados por el Palau Blaugrana, es el segundo capitán y uno de los referentes del vestuario, y cuenta en su palmarés con una Copa del Rey y una Liga Endesa con el club catalán.