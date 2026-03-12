Musa: "Para mí era más importante jugar en el Real Madrid que en la NBA"

Así lo indicó el jugador en 'EuroLeague and Friends: Made in Spain', el pódcast oficial de la Euroliga en español, en el que repasó su trayectoria desde sus inicios en el Cedevita de Zagreb, pasando por la NBA, el Breogán, el Real Madrid o su actual club, el Dubai Basketball.

Tras ser considerado como una de las grandes perlas del baloncesto europeo, Musa fue seleccionado en el puesto 28 de la primera ronda del 'draft' de la NBA en 2018. Allí estuvo hasta 2021, y tras no contar con demasiadas oportunidades, decidió regresar al Viejo Continente de la mano del Anadolu Efes de Ergin Ataman, en lo que consideró "una mala decisión".

"Estaban Shane Larkin, Vasilije Micic o Krunoslav Simon, jugadores que también necesitaban el balón. Ataman me dijo que no iba a contar con demasiados minutos", confesó.

A pesar de firmar tres años con la entidad turca, su mala experiencia le llevó a penar en que ningún equipo le contrataría. Pese a contar con el respaldo del croata Jasmin Repesa, entrenador del Bolonia italiano en aquel momento, una llamada de Paco Olmos le convenció para ir al Breogán de la Liga Endesa.

"No había oído hablar del Breogán pero pensé, si voy a estar bien y feliz, iré a darlo todo. (...). El Breogán es como una familia. No daban dinero pero te dan el resto", admitió.

Allí ganó el premio al Mejor Jugador (MVP) de la ACB en la temporada 2021/2022 y su fichaje por el Real Madrid.

"Para mí era más importante jugar en el Real Madrid que en la NBA. También por mi familia, mi país y por la figura de Mirza Delibasic: su hijo es muy amigo mío. Estuve muy feliz allí. Fueron tres años de muchos títulos y de relaciones con los jugadores y entrenadores. He hablado hace tres días con Chus Mateo, tenemos relación todavía. Es un gran club", narró.

Cuestionado por si habló con Luka Doncic antes de confirmar su llegada al club blanco, Musa no lo confirmó pero no dudó en catalogar al Real Madrid como "otro mundo".

"Luka era más joven que yo. Yo tenía 22 y él 17 o 18 cuando estaba en el Madrid. El Real Madrid es otro mundo comparado con otros equipos. Cada época tiene sus jugadores pero en el Madrid lo piensas y parece que siempre están Llull, 'Chacho' (Sergio Rodríguez) o Rudy. Ahora es un momento que va a cambiar mucho, pero el Real Madrid va a estar siempre".

Asimismo, revivió algunos momentos de su carrera, como el tiro ganador de Llull en la final de la Euroliga contra el Olympiacos en 2023 o el partido de liga regular ante el Anadolu Efes en enero de 2024, en el que anotó 40 puntos tras cuatro prórrogas: "Empezamos jugando a las 20.00 y terminamos a las 00.00. Fue increíble, me siento orgulloso de ese partido".

Respecto a su futuro a corto medio plazo con el Dubai, club que debuta esta temporada en la Euroliga, reafirmó la ambición del conjunto emiratí, el cual tiene como gran meta alzarse con el título en las próximas campañas.

"El objetivo con Dubái es estar en el top diez este año y ver si podemos ganar la Euroliga. Ese es el plan y vamos a trabajar para ello. El año que viene o en dos años queremos alcanzar la Final Four", finalizó.