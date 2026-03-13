104-102. 'SGA' rompe el récord de Chamberlain de partidos seguidos con más de 20 puntos

El récord de Chamberlain era de 126 partidos consecutivos con al menos 20 puntos. Gilgeous-Alexander ya suma 127.

Gilgeous-Alexander, 'MVP' y campeón de la NBA la temporada pasada, firmó 35 puntos, además de 6 rebotes y 9 asistencias para el triunfo de los Thunder en el Paycom Center de Oklahoma City.

"Todos los récords y logros son geniales, pero no importan si no ganas, y eso era lo único en lo que pensaba. Hasta ese momento (cuando llegó a 20 puntos) estaba teniendo un partido terrible, terrible", dijo el canadiense en declaraciones a pie de pista.

"Si hubiéramos perdido, me habría molestado, y habría cambiado el récord por la victoria cualquier día de la semana. Así que estoy contento de que ganáramos y de haber conseguido el récord", añadió Gilgeous-Alexander.

Los Thunder (52-15) son el mejor equipo de la liga, mientras que los Celtics (43-23) son segundos en el Este, aunque atraviesan un gran momento de forma y acaban de recuperar a Jayson Tatum, lesionado desde la temporada pasada.

Hoy, Tatum descansó. Y aún así, los Celtics dominaron el partido durante gran parte del segundo y del tercer cuarto. Fue un duelo igualado, en el que la ventaja máxima de Oklahoma City fue de 7 puntos y de Boston de 12 en el segundo.

Gilgeous-Alexander fue protagonista, no solo con el récord, sino con sus 14 puntos en el último, incluida una canasta a 30 segundos del final que contestó Jaylen Brown para empatar a 102 con 23 segundos en el reloj.

Los Thunder agotaron la posesión hasta que Alex Caurso intentó un triple, que no entró y cuyo rebote cayó en manos de Chet Holmgren, que recibió una personal con solo 0.8 segundos por jugar.

Holmgren metió los dos tiros libres y el triple a la desesperada de Payton Pritchard ni siquiera tocó canasta.

Además de los 35 puntos de Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell anotó 15 y el propio Holmgren 14. Para los Celitcs, Jaylen Brown hizo 34 puntos, Payton Pritchard 14 y Baylor Scheierman. Ningún otro jugador llegó o pasó de 10 puntos hoy en Oklahoma City.