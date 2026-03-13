126-110. Los Pistons refuerzan el liderato a costa de unos Grizzlies sin Aldama

Jalen Duren dirigió la victoria de los Pistons con un doble doble de 30 puntos y 13 rebotes y lideró a un grupo de 7 jugadores de Detroit con dobles dígitos en anotación.

Los Pistons mandan en el Este con un balance de 48-18, por delante de unos Celtics (43-23) que perdieron 3 de sus anteriores 5 partidos.

Fue un alivio para Detroit, que tras dominar la temporada había tenido un bajón pagado con cuatro derrotas seguidas. Boston lo aprovechó para presionarles en lo más alto del Este.

Pero el equipo de JB Bickerstaff cortó la mala racha con una victoria por 131-109 contra los Philadelphia 76ers, también lastrados por las lesiones, al igual que los Grizzlies.

Si los Sixers estaban en apuros, Memphis llegó a la cita con Detroit tras tener que contratar a Tyler Burton para diez días para poder competir con suficientes hombres.

Incluso el pasado jueves, en su derrota contra los Dallas Mavericks, los Grizzlies solo pudieron contar con ocho jugadores.

En la larga lista de bajas figuran Ja Morant, Santi Aldama, Scotty Pippen Jr., GG Jackson, Zach Edey y Kentavious Caldwell-Pope.

Javon Small fue el máximo anotador de los Grizzlies con 23 puntos saliendo del banquillo; Ty Jerome aportó 21 y Cam Spencer metió 19.

Los Pistons, cuya ventaja máxima fue de 22 puntos, también contaron con 17 puntos y 15 asistencias de Cade Cunningham.

Los Grizzlies están hundidos en la undécima plaza del Oeste tras sus últimas siete derrotas seguidas.

Su balance de 23-43 los deja muy lejos de los Portland Trail Blazers (31-35), que ocupan la última plaza que da acceso al 'play-in'.