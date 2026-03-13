83 puntos que valen oro: la fiebre por Bam Adebayo se dispara tras superar a Kobe Bryant

Adebayo, quien venía promediando 18,9 puntos por partido hasta el martes, firmó una actuación para la historia en el Kaseya Center de Miami, desatando el júbilo de sus compañeros de equipo, que no pararon de buscarle en el último cuarto para que superara los míticos 81 puntos de Kobe Bryant contra los Toronto Raptors en 2006.

Un 20 de 43 en tiros, con un 7 de 22 desde el perímetro y 36 de 43 tiros libres anotados -récord histórico en un partido de la NBA- fueron la línea estadística de una noche en la que los Heat ganaron por 150 a 129, y que el pívot de 28 años calificó como la mejor de su carrera.

Adebayo solo ha vestido la camiseta de unos Heat que lo seleccionaron en la 14ª posición del 'draft' de 2017, y que ahora, tras el hito de su estrella, buscan aprovechar el entusiasmo de la afición.

Ni 24 horas tardaron los seguidores de los Heat en agotar todas las tallas de una de las camisetas conmemorativas que el equipo lanzó para celebrar la ocasión.

La equipación roja de la franquicia, con el nombre de Adebayo y el número 83 a la espalda, en lugar de su tradicional dorsal 13, se agotó la noche del miércoles en la tienda virtual de los Heat, mientras que algunas tallas de la otra alternativa, que es de color negro y homenajea a 'Miami Vice', comenzaron a no estar disponibles.

En línea con la efeméride, el equipo rebajó a 83 dólares el precio de todas las camisetas de Adebayo, cuyo coste habitual suele ser de entre 120 y 140 dólares.

Algunos aficionados también trataron de sacar tajada de la gesta del pívot, y una versión especial de un cromo de Adebayo durante su año de novato se puso a la venta en 'eBay' por 1 millón de dólares.

En 2024, esa tarjeta se había vendido en una subasta por 11.655 dólares.

Según datos de la plataforma, el precio medio de venta de los coleccionables de Adebayo en el mes anterior a que anotara los 83 puntos fue de 15,41 dólares, con un total de 725 artículos a la venta.

Al día siguiente, 1.233 artículos relacionados con Adebayo se encontraban a subasta, casi todos ellos cromos, con un coste promedio de 47,42 dólares.

Adebayo firmó en 2024 un contrato por 3 años y 166 millones de dólares. Actualmente es el 40º jugador mejor pagado de la NBA, con un sueldo anual de poco más de 37 millones, aunque el próximo año se acercará al top 20 cuando aumente a los 49,8 millones.

En sus ocho temporadas en la liga, Adebayo ha llegado dos veces a las finales de la NBA, aunque perdió ambas, ha sido seleccionado tres veces para el All-Star y ha sido elegido en cinco ocasiones en uno de los dos mejores quintetos defensivos del año.

Además, posee dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos (Tokio 2020 y París 2024).

Fuera de la cancha destaca por su relación con la estrella de la WNBA A'ja Wilson, tres veces campeona de la liga con Las Vegas Aces y cuatro veces MVP de la temporada regular.

Wilson se encontraba precisamente en las gradas del Kaseya Center cuando Adebayo rubricó su noche con 83 puntos.

Adebayo es, por otro lado, atleta de la marca Jordan y embajador del banco estadounidense Amerant Bank.

También es el fundador de la 'BBB Foundation', una organización filantrópica que apoya a madres solteras -en honor a su madre, quien lo crió sola- y ayuda a desarrollarse a niños con pocos recursos.