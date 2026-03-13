El Breogán, obligado a cortar su mala racha en Bilbao

El equipo dirigido por Luis Casimiro se ha complicado su futuro tras ganar únicamente un partido, ante el colista Granada, en las últimas cuatro jornadas. A eso se ha unido la reacción del San Pablo Burgos, que se ha situado a tres triunfos del Breogán tras ganar dos de sus últimos tres partidos.

Pese a ello, las luces de alarma aún no se han encendido en el Pazo Provincial de Lugo, especialmente porque las sensaciones que transmite el equipo celeste no son malas, salvo en el último duelo contra el Barça.

Ganar en el Bilbao Arena, donde este curso solo lo han conseguido Barça, Valencia Basket y Baskonia, daría mucha tranquilidad al equipo de Casimiro antes de visitar al Gran Canaria, otro equipo que se encuentra en caída picada y al que en estos momentos aventaja en una victoria.

Para el duelo contra el conjunto dirigido por Jaume Ponsarnau, el técnico breoganista recupera al pívot danés Bakary Dibba, ya recuperado de la lesión muscular que lo mantuvo alejado de las pistas desde principios de febrero, y mantiene la duda del base croata Dominik Mavra, que sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento del miércoles.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 22 de la liga Endesa, comenzará a las 21.00 horas CET y será dirigido por los colegiados Carlos Cortés, Joaquín García e Igor Esteve.