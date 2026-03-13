El Casademont afronta en la cuerda floja un exigente desafío ante el potente Unicaja

La escuadra aragonesa recala en tierras andaluzas decimoquinta en la tabla y con seis derrotas seguidas en la liga, una competición en la que no ganan desde hace dos meses y en la que empiezan a coquetear con los puestos de descenso.

Por ello, el técnico del Casademont, Joan Plaza, ya avisó el jueves de que los zaragozanos necesitan ganar, pues con 14 partidos por delante el tiempo empieza a jugar en contra del equipo.

Enfrente tendrá a un adversario que, si juega cómodo, ganará "fácil", por lo que abogó por que los rojillos salgan a llevar la iniciativa para tener opciones de vencer fuera de casa.

"Si no es así, nos pueden barrer", avisó acerca de un rival que tiene "potencial, 'roster' y banquillo suficiente para competir a un gran nivel".

Para este duelo, el vestuario llega "bien", aunque es duda DJ Stephens, después de sufrir un golpe en el entrenamiento del jueves, mientras que Santi Yusta pudo ejercitarse, pero "no con total normalidad".

Al encuentro contra el Málaga recala el Casademont tras caer la semana pasada ante el Morabanc Andorra, un rival directo, en un partido que supuso el debut de Plaza al frente de la escuadra rojilla y el regreso al que fue su pabellón hasta finales de enero.

Ahora vuelve a la cancha del Unicaja, escuadra que también entrenó en el pasado, que considera su "casa" y a la que le deseó "lo mejor".

En el plano mental, el técnico catalán explicó que el vestuario asumió "extrañamente bien" la derrota en Andorra, con jugadores que asumieron una parte de responsabilidad, mentalizado el equipo de que "hay pocas oportunidades" a partir de ahora.