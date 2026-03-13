El escolta argentino Maxi Fjellerup, baja para lo que queda de temporada

El jugador pasó por el quirófano para "solucionar la lesión que le provocaba molestias y que le había impedido jugar con normalidad durante las últimas semanas", según detalla el comunicado del Girona.

El club ya había confirmado esta semana que las molestias en el tobillo derecho de Fjellerup se habían "reagudizado" en los últimos días y que se había optado por la cirugía después de explorar varias opciones de tratamiento conservador.

Fjellerup solo había podido disputar tres encuentros este curso: las victorias contra el Dreamland Gran Canaria de la jornada 4 (85-81) y contra el Hiopos Lleida de la jornada 20 (81-93) y la derrota contra el Barça de la jornada 19 (97-92).

La temporada pasada fue uno de los líderes del equipo de Moncho Fernández y uno de los artífices de la salvación, con 9,8 puntos, 4,1 rebotes, 10,3 créditos de valoración y más de 20 minutos por partido.

Durante la primera mitad de este curso el Girona suplió su baja con el neerlandés Sander Hollanders y ahora podría tener que volver al mercado.