El Surne regresa a Miribilla impulsado por su triunfo europeo en Turquía

Un triunfo por ocho puntos (69-77) que defenderá el próximo miércoles en el Bilbao Arena y que endulzó la amarga derrota encajada cuatro días antes en Burgos en el retorno de la Liga Endesa después del largo parón por la Copa del Rey y la ventana FIBA.

El apagón de los 'hombres de negro' en el último cuarto echó por tierra el buen trabajo realizado por los de Jaume Ponsarnau en los tres primeros y les privó de colarse en las posiciones de 'playoff' por primera vez en la temporada.

La cita ante el 'Breo' cobra mayor importancia al ser la única en casa de una serie de cuatro de comenzó en Burgos y que, tras recibir al cuadro lucense, va a llevar al Surne Bilbao a Andorra y Murcia antes de encarar dos partidos de máxima exigencia como Unicaja y Barça.

El equipo bilbaíno se aferra a su fiabilidad en casa, donde ha ganado ocho de sus once partidos ligueros y solo ha cedido ante los 'euroliga' Barça, Valencia y Baskonia. Su principal hándicap un partido más es la baja de Harald Frey, a quien ya se echó en falta tanto en Burgos como en Turquía.

El noruego, a quien "aún le quedan unos días" para volver al equipo según avanzó el técnico en la previa, sufrió una lesión muscular hace dos semanas con su selección que ha deshecho temporalmente la pareja que forma con Melwin Pantzar, sin duda una de las más sólidas de la Liga Endesa.

Se espera también frente al Breogán mayor presencia en la rotación de Amar Sylla y de Stefan Lazarevic, ambos de vuelta en las convocatorias ya recuperados de sus lesiones. El alero serbio tuvo una aportación casi testimonial en Burgos y Turquía y el pívot senegalés ni siquiera llegó a salir a la pista en ambos encuentros.