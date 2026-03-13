El Unicaja, a refrendar su buena racha en casa tras un mes fuera del Martín Carpena

El conjunto malagueño, sexto en la clasificación del torneo doméstico con catorce victorias, igualado con el UCAM Murcia y Kosner Baskonia, tiene como objetivo acabar la fase regular entre los cuatro primeros, por lo que los encuentros en su feudo son vitales, condición donde solamente ha perdido tres partidos y contra equipos de la Euroliga como el Real Madrid, Baskonia y Barça.

El rival del sábado atraviesa un momento delicado, a un triunfo por encima del Recoletas Salud San Pablo Burgos, penúltimo en zona de descenso, lo que ha llevado al cambio de entrenador con la llegada de Joan Plaza, técnico que más veces ha dirigido al Unicaja en toda su historia con 325 partidos.

Con Plaza en el banquillo rival, el Martín Carpena vivirá un bonito reencuentro con el entrenador catalán, que junto al actual preparador del Real Madrid, el italiano Sergio Scariolo, es el técnico que más victorias ha conseguido con el Unicaja, 176.

El Casademont Zaragoza es un rival que históricamente no se le da bien al Unicaja, como muestra la gran igualdad a lo largo de los años en sus enfrentamientos directos en la fase regular de la Liga Endesa, con 17 triunfos para los andaluces por 15 del conjunto aragonés.

En el Martín Carpena, el balance es de nueve victorias del Unicaja por siete del equipo zaragozano, y en el último duelo, el conjunto malagueño se impuso 79-86, con el alero estadounidense Tyler Kalinoski como jugador más destacado (17 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 22 de valoración).

Además del ya comentado reencuentro del Unicaja con Joan Plaza, que estuvo en el banquillo malagueño desde 2013 a 2018, habrá dos jugadores que volverán a medirse a su antiguo equipo, el alero Jonathan Barreiro y el ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic.

En el capítulo físico de los jugadores del Unicaja, el base Alberto Díaz está en condiciones de ser alineado, mientras que el pívot polaco Olek Balcerowski y el alero dominicano Chris Duarte son dudas para el partido por un esguince en el tobillo izquierdo y unas molestias en el gemelo derecho, respectivamente.