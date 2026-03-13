El Valencia quiere abrir un hueco definitivo con el Tenerife

El conjunto 'taronja' ha viajado directo este viernes desde Madrid, donde el jueves en la Euroliga cayó derrotado por el conjunto madridista 96-79.

El conjunto de Pedro Martínez, con 16 triunfos en su casillero, ocupa la segunda plaza por detrás del Real Madrid, que tiene 19. El Tenerife es octavo, la última posición que da derecho a entrar en las eliminatorias por el título, con 12 partidos ganados, los mismos que el Surne Bilbao Basket, que es noveno.

Una victoria del Valencia elevaría a cinco la distancia entre ambos, más el 'basket average' particular puesto que ya venció en el Roig Arena, a falta de doce encuentros por disputarse. Con ese panorama, el club insular necesitaría para adelantarle ganar por ejemplo todos sus partidos y que el equipo de Pedro Martínez perdiera más de la mitad, un guion complicado de ver ahora mismo.

En el choque entre ambos en Valencia en noviembre, los locales se impusieron por un cómodo 96-79 en un encuentro que estuvo igualado en la primera parte y que en la segunda dominaron con solvencia liderados por Kameron Taylor.

El alero estadounidense fue baja en el choque en el Movistar Arena del jueves por la mala evolución del esguince de tobillo que sufrió hace casi ya un mes en la Copa del Rey. De hecho, no estuvo en Madrid con el equipo. Si Taylor no está disponible, el técnico deberá hacer dos descartes técnicos entre los 14 jugadores que se desplazarán a la isla. En el encuentro de la Euroliga los elegidos para no entrar en el acta fueron Isaac Nogués y Yankuba Sima.

El equipo de Txus Vidorreta llega tras haberse impuesto el miércoles al Dreamland Gran Canaria en la BCL liderado por Marcelinho Huertas, ya recuperado de la lesión que le apartó de la Copa. La victoria le aseguró pasar a los cuartos de la competición.

El Tenerife está pendiente de la llegada del experto y laureado exterior australiano Patty Mills, al que espera en las próximas horas y que lleva meses sin competir, por lo que parece complicado que pueda participar en el encuentro, así como de Gio Shermadini, cuyo padre falleció este miércoles.