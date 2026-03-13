Font confía en convencer al exCEO de la Euroliga para que dirija las secciones del Barça

Así lo ha confirmado en la presentación de su proyecto polideportivo el líder de la candidatura 'Nosaltres', quien en el último día de campaña ha comentado que está "intentando convencer" al que fuera ejecutivo de la máxima competición europea de baloncesto entre los años 2000 y 2022.

Font, no obstante, ha precisado que Bertomeu, presente entre los asistentes del acto que se ha celebrado este viernes en su sede electoral, "tiene compromisos profesionales", por lo que espera convencerle a partir del día después de los comicios.

"Crearemos una estructura profesional en las secciones con un director general deportivo de secciones. No lo tenemos cerrado. Lo que os puedo anunciar es que nos gustaría contar con una persona con un perfil como el de Jordi Bertomeu, porque es una persona que conoce como nadie el deporte profesional", ha añadido el empresario de Granollers.

El candidato prevé sustituir la figura actual del director de deportes profesionales por la de un CEO que dirija las secciones de baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey sobre patines. Pretende, además, eliminar la figura del directivo responsable de secciones, por lo que por debajo de este director general situará a un ejecutivo responsable de cada sección.

De salir elegido presidente, Toni Jané, director deportivo del CB Granollers, sería el encargado de la sección de baloncesto; el empresario y exjugador Nando Pujalte, de la de hockey patines; y Txus Lahoz será el responsable del fútbol sala, cargo que ya asumió bajo la directiva de Josep Maria Bartomeu. Además, Font confía en que figuras como Víctor Tomás y/o David Barrufet formen parte de la estructura ejecutiva de la sección de balonmano.

Una organigrama que, según ha explicado el candidato, contará con "profesionales del mundo del negocio y el entretenimiento" para optimizar el potencial económico de las secciones. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso del Bayern Múnich, que tiene unos 30 trabajadores en nómina centrados "en obtener recursos" para el equipo de baloncesto.

Font, eso sí, ha vinculado su plan para reducir el déficit de las secciones a la construcción de un nuevo Palau Blaugrana, cuyo coste ha situado en una cifra no inferior a los 350 millones de euros, así como de un pabellón anexo con un aforo menor.