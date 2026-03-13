Gerard Encuentra: "Defender agresivamente, intensidad y esfuerzo son innegociables"

El técnico ilerdense ha destacado que sus jugadores siguen "entrenando bien”, y que "todos están poniendo de su parte para mejorar algunos detalles".

Sobre el equipo blanco, Encuentra ha subrayado que tienen "una de las mejores plantillas de Europa". "Van primeros por algo; tienen claro a qué juegan", ha añadido.

Por ello, el Hiopos Lleida está enfocado en "mejorar", sin tener en cuenta el rival que tendrán: "No solo dependes de ti mismo para ganar. Tienes que hacer las cosas muy bien y que ellos no hagan un partido muy bueno".

De este modo, la plantilla ilerdense buscará "competir al máximo, sin presión, pero con un punto de motivación", y como consigna principal que "el estilo del Hiopos Lleida sea reconocible en cualquier partido".