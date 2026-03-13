Moncho Fernández: "El mercado no es el Corte Inglés"

"Primero hay que ver qué hay, qué situaciones contractuales pueden ser favorables, y después está nuestra capacidad económica. Son muchos factores. Lo ideal sería un perfil similar a Maxi, pero veremos", ha añadido el técnico tras lamentar la "mala noticia" de la baja del argentino por sus molestias en el tobillo derecho.

Moncho también ha confirmado que el pívot argentino Juan Fernández sigue de baja por lesión y no jugará el duelo de este domingo contra el MoraBanc Andorra en Fontajau y ha asegurado que es "optimista" con la participación de Sergi Martínez.

El entrenador gallego ha admitido que tardará "muchos años" en olvidar el partido de la primera vuelta, con un triple del local Rafa Luz de aro a aro bajo la bocina para forzar la prórroga (115-113), pero ha matizado que ese encuentro "es historia".

"En ese partido fallamos 15 tiros libres. Pensar en ese partido no nos dará nada. Tenemos que poner el foco en lo que podemos hacer. Ellos son un equipo diferente, con un entrenador nuevo y muchos jugadores nuevos", ha asegurado Fernández.

En este sentido ha avisado que el cuadro andorrano es un rival "con muchas armas ofensivas y muy buenos jugadores de uno contra uno" y que el Girona deberá hacer "un mejor trabajo sin duda" a nivel defensivo que en el encuentro del domingo pasado contra el Unicaja (83-90).

"Contra el Unicaja tuvimos problemas en el rebote. Es clave hacer un buen trabajo detrás para poder hacer nuestro juego de contraataque y jugar rápido", ha subrayado el técnico del Girona.