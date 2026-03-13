Ponsarnau ve la visita de Breogán como un partido "clave" ante "un rival directo"

"Todos los partidos suman, pero este es clave porque de momento tenemos el 'average' perdido y después de las ventanas aún no hemos jugado en Miribilla. Y necesitamos encontrar sensaciones en casa porque es donde podemos ser más competitivos", señaló el técnico en la rueda de prensa previa.

Ponsarnau añadió que se encuentran aún en el proceso de "reconstruir roles" por la lesión de Harald Frey y espera que contra el Breogán den "un paso más" en ese sentido teniendo en cuenta que el noruego "va a seguir faltando más partidos" debido a la lesión muscular que se produjo con su selección.

"Harald es muy importante en lo que se ve y en lo no se ve. No lo digo para lamentarme ahora, las lesiones son parte de esto, pero Frey es un base con todo que te ayuda a jugar bien. Al entrenador le da mucha tranquilidad porque sabes que con él hay muchas probabilidades de jugar a lo que quieres jugar", destacó.

Ponsarnau, por otro lado, recalcó que a pesar de estar a una sola victoria de entrar entre los ocho mejores su objetivo es exclusivamente esta cita contra un Breogán al que considera que "ofensivamente está a nivel de playoff", por encima a nivel numérico de equipos de Joventut o Murcia.

"Breogán ataca muy bien desde una amenaza muy importante que es el triple y para nuestra defensa es un reto. Atacando son una maravilla porque juega todo el mundo en su posición y se mueven para crear una confusión al rival que tienen muy controlada. Es un equipo muy difícil", ensalzó.

El catalán alabó también la figura de Casimiro, a quien considera "un referente absoluto". "Una de las cosas que nos ha enseñado Luis es el rigor de los espacios desde la simplicidad y la confianza en cada posición. Estoy muy contento de que un entrenador como él pueda tener una carrera larga y seguir haciendo crecer su baloncesto", destacó.

Por último, también expresó "mucha satisfacción" Ponsarnau de que a Francis Alonso, a quien tuvo a sus órdenes en Bilbao en la temporada 2022-23, "le hayan ido las cosas tan bien y pueda demostrar su calidad".

"Salió de aquí después de una lesión y tuvo que reconducir su carrera. Fue a un buen equipo de LEB -Estudiantes- donde fue importante, y ahí pues fue creciendo. Con nosotros ya pintaba que podía ser muy bueno, pero ahora ha conseguido ser mejor jugador con el poso de un veterano y la ilusión de un joven", resaltó.