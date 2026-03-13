Tenerife-Valencia, el mejor equipo en libres y el peor; el que menos rebotea y el que más

El equipo de Txus Vidorreta, con su 82,6% de acierto desde la línea de tiros libres, tiene el mejor porcentaje de acierto de los dieciocho que componen la Liga Endesa, con dos puntos porcentuales más que el Real Madrid, que es el segundo.

La lista la cierra el Valencia Basket, que con su 70,9% está tres décimas peor que el Dreamland Gran Canaria, que es el penúltimo, y tiene once puntos de acierto menos que el equipo al que visita este sábado en La Laguna.

La media de tiros libres que realizan ambos equipos es similar, puesto que la del Tenerife es de 22,4 por choque y la del Valencia es de 23,8, cuando hay siete equipos que están por encima de los 25 tiros libres por encuentro.

Ambos equipos ocupan también los extremos de otra estadística, la de rebotes totales. En este caso, el Valencia es el que lidera la ACB con una media de 40,6 por encuentro, 2,6 puntos más que el promedio del UCAM Murcia, que es segundo. Al fondo de la lista está el equipo tinerfeño, que captura 30,3 rechaces por choque.

Uno de los motivos es que mientras que el Valencia realiza una media de 69,8 tiros de campo por partido, la del Tenerife es de 59,9, diez menos por encuentro.

La principal diferencia entre ambos equipos está, de hecho, en los rebotes ofensivos, porque el Valencia casi dobla, con sus 14 de media, los 7,8 del Tenerife. En la parcela defensiva la distancia es menor, 26,7 en el caso del conjunto 'taronja' por 22,5 en el del aurinegro.