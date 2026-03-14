El Baskonia acecha la tercera plaza en Burgos

A falta de un partido, los de Paolo Galbiati opositan para subir posiciones ante el equipo burgalés, necesitado de victorias para salir de la zona roja.

El técnico italiano deberá dejar a dos extracomunitarios fuera de una lista en la que no estarán Tadas Sedekerskis ni Khalifa Diop.

Al mismo tiempo, son duda Tim Luwawu-Cabarrot que no pudo jugar en Euroliga por una lumbalgia, ni Jesse Edwards, recién llegado a la disciplina azulgrana.

El conjunto burgalés, por su parte, no podrá contar con Jhivvan Jackson, lesionado de larga duración.

A pesar de que San Pablo ocupa puestos de descenso, en los tres últimos encuentros ha ganado dos, ante Tenerife y Bilbao Basket, lo que le convierte en un equipo peligroso cuando juega como local.

Los azulgranas no estarán solos, pues un grupo importante de seguidores se desplazarán al coliseo burgalés.

En el duelo de la primera vuelta, los vascos se impusieron por 89-77, donde Tim Luwawu-Cabarrot fue el máximo anotador con 22 puntos.

Los azulgranas deberán contener las amenazas de Ethan Happ en la pintura y de Gonzalo Corbalán, uno de los jugadores más en forma de la liga.