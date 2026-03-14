El Baxi Manresa afronta un duelo 'trampa' en Granada para seguir soñando con el 'play-off'

Los del Bages, que acumulan tres victorias en los últimos cinco partidos de Liga Endesa, vencieron en la pasada jornada al La Laguna Tenerife (86-80), en un partido en el que los catalanes dejaron claro que lucharán hasta el final por conseguir un billete para las eliminatorias que dan acceso al título.

Sin embargo, pese a ese importante triunfo, el equipo de Diego Ocampo perdió entre semana otro choque vital, pero de la Eurocopa, ante el Türk Telekom Ankara turco por 98-81 en los octavos de final, y quedó eliminado de la competición continental.

En lo que a Liga Endesa se refiere, el Baxi Manresa es undécimo en la clasificación con nueve victorias y doce derrotas, y está a tres triunfos de diferencia del octavo clasificado, el La Laguna Tenerife, por lo que ganar en Granada es una obligación para los catalanes si quieren seguir en la pelea.

Para este importante choque en tierras andaluzas, Ocampo tendrá la baja confirmada del base Dani Pérez, que sigue con molestias musculares. Por otro lado, el ala-pívot alemán Louis Olinde, que se perdió los últimos partidos también por molestias, entrará en la convocatoria.

Será un partido muy especial para el base uruguayo Agustín Ubal, que se medirá ante su exequipo en la temporada que mejor está jugando como profesional, con unos promedios de 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 18 minutos de juego por partido.

En el duelo disputado en la primera vuelta en el Nou Congost, los manresanos sumaron un triunfo contundente por 83-68 en un partido que dominaron de principio a fin.

En la previa, Ocampo se ha mostrado triste por la eliminación europea, pero ha asegurado que el equipo ya tiene la mente puesta en la Liga Endesa.

"Fue un partido duro en Turquía, porque creo que podríamos haber jugado mejor y tener más opciones de clasificarnos, pero ahora ya debemos pensar en la ACB, dónde ahora tendremos semanas limpias sin partidos entre semana", ha analizado.

Con todo, considera que el partido en Granada "será muy complicado" pese a que se enfrentan al colista de la ACB. "Son un rival dolido que ante su afición querrá dar el 100%, y en este tramo de temporada los equipos que se juegan la permanencia son aún más peligrosos de lo normal. Tendremos que ser muy intensos si queremos ganar en su pabellón", ha advertido.