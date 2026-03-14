El Girona busca dar un nuevo paso hacia la permanencia contra el Andorra

El equipo presidido por Marc Gasol, tras firmar su mejor primera vuelta en la ACB, abrió esta jornada 22 con un cómodo colchón de cinco triunfos sobre la zona roja. A la misma distancia del tercero, el Barça (15-6), que del 17º, el Recoletas Salud San Pablo Burgos (5-16).

La dinámica de juego y de resultados alimenta la ambición de la afición de Fontajau y el reto de poder aspirar a algo más que la permanencia, el objetivo sufrido de las tres temporadas anteriores.

El Girona viene de perder contra el Unicaja (83-90), pero suma seis triunfos en los últimos diez encuentros. Además, contra el conjunto malagueño, dio la cara e incluso aspiró a ganar a pesar de competir con solo nueve jugadores del primer equipo, por las bajas por lesión de Juan Fernández, Maxi Fjellerup y Sergi Martínez.

El base estadounidense Otis Livingston, jugador franquicia del equipo, firmó una nueva exhibición. Sumó 20 puntos con un 6 de 8 en triples e igualó sus récords de asistencias y de créditos de valoración en la Liga Endesa, con 10 y 28 respectivamente.

En Málaga, el pívot bosnio Nikola Maric, renovado hasta el final del curso que viene, dio continuidad a su gran año y enlazó el tercer partido con 12 puntos. Mañana se reencontrará con el que fue su equipo la temporada 2016-2017, en la que disputó siete partidos con el MoraBanc Andorra en la ACB cuando todavía estaba en edad junior.

El cuadro de Moncho Fernández afronta la visita del conjunto andorrano con la voluntad de redimirse de la dolorosa derrota de la primera vuelta (115-113). Entonces, un triple de Rafa Luz de aro a aro sobre la bocina forzó la primera de las dos prórrogas, en lo que acabaría siendo la primera victoria andorrana de la temporada.

A priori es el partido más asequible para los gerundenses de un mes de abril muy exigente, porque después visitarán al Baskonia, cuarto clasificado y flamante campeón de la Copa del Rey, y recibirán al Real Madrid, el líder de la competición.

El escolta Maxi Fjellerup se sometió este jueves a una artroscopia para solucionar su lesión en el tobillo derecho y se perderá lo que queda de temporada, y Fernanández tampoco podrá contar aún con el pívot Juan Fernández, quien se recupera de una microrotura en la fascia del pie derecho, aunque es optimista respecto al regreso del alero Sergi Martínez.