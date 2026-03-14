El MoraBanc, aún con el agua en el cuello, no puede fallar en Girona

El equipo dirigido por Žan Tabak, aún con la baja del escolta Xavier Castañeda y la duda del base Shannon Evans II, visita a un rival que está en una zona tranquila de la clasificación, es decir, en décima posición con 10 victorias y 11 derrotas, a dos triunfos del 'play-off' y a cinco de la zona de descenso.

En cambio, el MoraBanc Andorra se encuentra aún antepenúltimo, tiene a los burgaleses a una sola victoria y está empatado con Casademont Zaragoza.

En el partido de la primera vuelta, el encuentro se decidió después de dos prórrogas y el MoraBanc, en aquel momento dirigido por Joan Plaza, se impuso por 115-113 con 20 puntos del ex del Girona Yves Pons y un triple sobre la bocina de Rafa Luz que forzó la primera prórroga. Por parte de los de Moncho Fernández destacó Derek Needham con 19 puntos.

Desde la llegada de Žan Tabak al banquillo del club andorrano, el MoraBanc ha ganado dos partidos en casa, pero ha perdido los dos como visitante, aunque fue en la pista de Unicaja Málaga y del Valencia Basket. Los de Moncho Fernández han ganado cuatro de sus últimos seis partidos y llegan después de plantar cara a los malagueños, aunque perdieron por 83-90.

En su última visita a Fontajau, los del Principado vencieron por 85-98 el 30 de noviembre de 2024 con 20 puntos de un jugador que ya no está, Jerrick Harding, y los 19 de otro que ya no juega en Girona, Ike Iroegbu. En la anterior visita, el Bàsquet Girona se impuso por 107-104 después de una prórroga con 30 puntos de Iroegbu por parte catalana y los 26 de Jean Montero.

Por tanto, los partidos entre estos dos equipos siempre están presididos por la máxima igualdad y también por las anotaciones altas, aunque esto no guste mucho a Žan Tabak.

Los andorranos también estarán pendientes del partido del sábado del Casademont Zaragoza en Málaga y el domingo por la mañana entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos contra el Kosner Baskonia.