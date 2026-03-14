El R.Madrid desea reforzar su liderato en ACB con otra victoria en casa ante el Lleida

Los de Sergio Scariolo llegan reforzados tras el triunfo el domingo pasado en la cancha del Dreamland Gran Canaria gracias a una canasta sobre la bocina del dominicano Andrés Feliz y de este mismo jueves en casa en la Euroliga ante el Valencia Basket.

Por ello, tratarán de acabar esta semana con un nuevo triunfo como local, donde acumulan un impresionante balance de 24-2 entre todas las competiciones.

Pese a que el alemán David Krämer no completó el último entrenamiento junto al resto de sus compañeros antes del compromiso europeo ante el Valencia Basket y quedar fuera de la convocatoria, Scariolo podría realizar varios cambios y dar entrada a piezas menos habituales en la rotación como el propio Krämer, Izan Almansa o el italiano Gabriele Procida.

Precisamente, el alero transalpino fue uno de los más destacados, junto al croata Mario Hezonja, en la victoria del Real Madrid en el Barris Nord en la ida de la competición, donde sudó para ganar por 81-88. Hezonja se fue hasta los 22 puntos y Procida alcanzó los 14.

Por su parte, el conjunto leridano no llega en la mejor de las dinámicas tras acumular cuatro derrotas en los últimos cuatro encuentros, dos de ellos como local y otros dos como visitante.

Sin embargo, los de Gerard Encuentra visitan el Movistar Arena sin excesiva presión, ya que se encuentran a cuatro victorias de los puestos de 'play-off' y tres por encima del descenso.

Además, esta temporada han consumado grandes triunfos a domicilio contra equipos de entidad como el Barça, La Laguna Tenerife o el Dreamland Gran Canaria.

El técnico ilerdense dispondrá de todos sus jugadores para intentar dar también la machada en el Movistar Arena, algo que sólo ha conseguido el Barça de Xavi Pascual esta temporada.