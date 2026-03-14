España paga una mala jornada y se queda fuera de las semifinales

La selección masculina, con Iván Aurrecoechea, Diego De Blas, Guim Expósito y Carlos Martínez como representantes, venció este sábado con claridad a la anfitriona Tailanda por 21-3 en el primero de sus compromisos, pero cayó en el duelo definitivo ante Serbia por 21-17.

Con la derrota ante Lituania, actual campeona de Europa, por 18-14, ayer viernes en la jornada inaugural, el equipo nacional necesitaba hacer pleno de victorias para acceder a las semifinales.

También estaban obligadas a ganar Gracia Alonso De Armiño, Juana Camilión, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, en el cuadro femenino tras la derrota de ayer ante Canadá. Sin embargo, Azerbaiyán fue superior por 16-11 y dejó sin semifinales a la selección española.

De esta forma, España se despide en Bangkok, en el torneo que inaugura la temporada, sin posibilidades de subir al podio.