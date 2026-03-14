Básquetbol
14 de marzo de 2026 - 09:50

España paga una mala jornada y se queda fuera de las semifinales

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 14 mar (EFE).- Las selecciones masculina y femenina de España en baloncesto 3x3 quedaron fuera de las semifinales y, por tanto, de la lucha por las medallas, en el Torneo de Campeones de la FIBA disputado en Bangkok (Tailandia).

Por EFE

La selección masculina, con Iván Aurrecoechea, Diego De Blas, Guim Expósito y Carlos Martínez como representantes, venció este sábado con claridad a la anfitriona Tailanda por 21-3 en el primero de sus compromisos, pero cayó en el duelo definitivo ante Serbia por 21-17.

Con la derrota ante Lituania, actual campeona de Europa, por 18-14, ayer viernes en la jornada inaugural, el equipo nacional necesitaba hacer pleno de victorias para acceder a las semifinales.

También estaban obligadas a ganar Gracia Alonso De Armiño, Juana Camilión, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, en el cuadro femenino tras la derrota de ayer ante Canadá. Sin embargo, Azerbaiyán fue superior por 16-11 y dejó sin semifinales a la selección española.

De esta forma, España se despide en Bangkok, en el torneo que inaugura la temporada, sin posibilidades de subir al podio.