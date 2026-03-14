La Penya y el Barça miden sus fuerzas en un derbi de tendencias contrapuestas

Los badaloneses llegan a este partido después de acumular tres triunfos consecutivos en la Liga Endesa, único equipo con esta racha precisamente junto a su próximo rival, el Barça, y también el Real Madrid.

Pero pese a esa buena racha de los azulgranas en la ACB, el equipo de Xavi Pascual encadena cuatro derrotas consecutivas en Euroliga, donde ya ha caído hasta la décima posición, y viene de perder por lo que resta de temporada al base Nicola Laprovittola, que deja muy mermada una plantilla ya de por sí muy justa de efectivos.

Por su parte, la Penya venció de manera muy contundente al colista, el Covirán Granada (109-73), en la última jornada liguera, y además vienen de ganar (91-84) al Wurzburgo alemán en la Liga de Campeones, donde ya han sellado su billete para los cuartos de final a falta de una jornada para acabar el Top-16.

El conjunto verdinegro, séptimo en la clasificación de la Liga Endesa con un balance de 13 victorias y 8 derrotas, está a un solo triunfo del cuarto clasificado, el Kosner Baskonia, y a dos del tercero, su próximo rival, el Barça. Una victoria ante los azulgranas les haría escalar posiciones en la tabla y estar aún más cerca de certificar su presencia en el ‘play-off’.

Para el duelo ante el Barça, Miret tendrá la única baja del base Guillem Vives, en proceso de recuperación de un esguince de tobillo. El joven alero Diego Niebla, del equipo sub-22, completará la convocatoria.

Será un derbi especial para el base Ricky Rubio, que volverá a jugar un Penya-Barça en el Olímpic de Badalona, que ya ha agotado todas sus entradas a la venta, como local 17 años después. El del Masnou es uno de los jugadores más en forma del equipo, con unos promedios de 12 puntos y 6 asistencias en 21 minutos de juego por encuentro.

Otro jugador que se reencontrará con su exequipo es el reciente fichaje, el ala-pívot estadounidense Jabari Parker, que ya debutó la semana pasada con el Asisa Joventut, con sus dos primeros encuentros, en los que firmó un promedio de 14 puntos y 5 rebotes en 17 minutos de juego.

El momento de confianza del Joventut contrasta con el mar de dudas en el que está inmerso el Barça, que este viernes cayó ante el Hapoel Tel Aviv (75-80) en un partido de Euroliga que se disputó en el Palau Blaugrana a puerta cerrada.

Es en la máxima competición continental donde más se está viendo la inconsistencia de un equipo que, más allá de los chispazos de talento y carácter de Will Clyburn y Kevin Punter, sufre en la pintura y se vuelve un equipo muy previsible cuando la amenaza exterior desaparece, como ocurrió ante el conjunto israelita (4 de 21 en triples).

En ese encuentro, además de Laprovittola, que estará tres meses de baja por la rotura del aductor largo de su muslo derecho, tampoco jugó el ala-pívot Tornike Shengelia, a quien Pascual ya descartó para el derbi de mañana tras el compromiso europeo.

Estas ausencias condicionan una rotación que, además, en la Liga Endesa, donde solo pueden alinearse dos extracomunitarios, obligará a dejar fuera a Clyburn, Myles Cale o Miles Norris.

Tras el nuevo revés europeo y pese a las bajas, la visita a Badalona, donde no pierde desde 2022, se presenta como una oportunidad para regresar al punto de partida: volver a ser un bloque compacto y solidario desde la defensa y relanzar su trayectoria en un tramo final de marzo crucial, donde se decidirá su futuro europeo y el factor campo en la ACB.

En el derbi disputado en la primera vuelta en el Palau Blaugrana, el Barça ganó por diez puntos de diferencia al Asisa Joventut (90-80), por lo que el ‘basket-average’ puede ser también un elemento importante en este partido, de cara a posibles empates al término de la liga regular.