116-103. Los Thunder ganan a los Timberwolves y suman ocho victorias seguidas

Thunder y Timberwolves disputaron la temporada pasada las Finales del Oeste, en las que Oklahoma City se impuso por 4-1.

Los Thunder (53-15) son ahora líderes del Oeste, mientras que los Timberwolves (41-27) son sextos, así que es posible que ambos equipos vuelvan a cruzarse en la fase final.

Este domingo, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 20 puntos y 10 asistencias, salvando su racha de partidos con 20 o más puntos anotados, que ya va en 128. Entró al último cuarto con solo 10 puntos y anotó el 20 de tiro libre a 1:45 del final.

Chet Holmgren anotó 21 puntos para los Thunder, Isaiah Joe otros 20 puntos, Alex Caruso 17 y Jared McCain 15.

Pero el máximo anotador del partido fue Julius Randle, de los Timberwolves, que terminó con 32 puntos. Edwards aportó 19, Ayo Dosunmu 18 y Donte DiVincenzo 16.

Las pérdidas resultaron decisivas en el duelo. Minnesota cometió 22 por solo 7 de Oklahoma City, que dominó por 29-6 en puntos tras pérdida.

El resultado no fue más amplio por el mayor acierto de los Timberwolves, que anotaron el 46,8 % de sus 77 tiros frente al 41,6 % de los 101 intentos de los Thunder.